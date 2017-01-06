У московских храмов дежурят 130 автобусов для обогрева прихожан
06.01.2017, 23:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. У наиболее посещаемых храмов Москвы с 20:00 и до окончания службы дежурят 130 автобусов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Ожидающие торжественную службу смогут согреться в 130 автобусах, которые будут размещены в пешей доступности у наиболее посещаемых столичных храмов в разных частях города. Они будут дежурить до окончания мероприятий. Надеемся, что сильные холода, наступившие в Москве, не станут помехой для празднования Рождества Христова", — заявил Ликсутов.
Три автобуса уже стоят у храма Христа Спасителя с 17:00.
Кроме того, 6 января у столичных храмов появились около 200 передвижных пунктов выдачи горячего питания и чая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"Решение о развёртывании около 200 передвижных пунктов горячего питания принято властями города из-за морозной погоды, для создания комфортных условий верующим, которые придут на богослужения", — сказал он.
В ночь с 6 на 7 января также продлено движение транспорта. Московский метрополитен и МЦК работают до 02:00. А наземный транспорт 162 наиболее востребованных маршрутов и пригородные поезда — до 03:00.
"Ожидающие торжественную службу смогут согреться в 130 автобусах, которые будут размещены в пешей доступности у наиболее посещаемых столичных храмов в разных частях города. Они будут дежурить до окончания мероприятий. Надеемся, что сильные холода, наступившие в Москве, не станут помехой для празднования Рождества Христова", — заявил Ликсутов.
Три автобуса уже стоят у храма Христа Спасителя с 17:00.
Кроме того, 6 января у столичных храмов появились около 200 передвижных пунктов выдачи горячего питания и чая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"Решение о развёртывании около 200 передвижных пунктов горячего питания принято властями города из-за морозной погоды, для создания комфортных условий верующим, которые придут на богослужения", — сказал он.
В ночь с 6 на 7 января также продлено движение транспорта. Московский метрополитен и МЦК работают до 02:00. А наземный транспорт 162 наиболее востребованных маршрутов и пригородные поезда — до 03:00.