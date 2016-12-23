ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Трагедия с убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова является покушением на Россию и на российско-турецкие отношения, заявил на ежегодной пресс-конференции президент страны Владимир Путин.

"Это было, прежде всего, покушением на Россию, на российско-турецкие отношения. Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолёт наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые стремились навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять своё мнение: мне кажется, что всё возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию - носят глубокий характер", - сказал Путин.

Он считает неправильным "переводить на кого-то стрелки" и кого-то в чём-то обвинять.

"Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает, потому что мы понимаем важность и значение российско-турецких отношений, будем всячески стремиться к тому, чтобы их развивать", - констатировал президент.