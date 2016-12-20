Убийство посла России в Анкаре тщательно расследуется - Путин
20.12.2016, 19:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Убийство российского посла в Турции причиняет России особую боль, расследование этого преступления продолжается, заявил 20 декабря президент РФ Владимир Путин на концерте по случаю празднования Дня работника органов государственной безопасности.
"Вчера в Стамбуле был подло убит российский посол Андрей Геннадиевич Карлов. Сейчас проводится тщательное расследование всех обстоятельств этого преступления. Это причиняет нам, разумеется, особую боль", - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин в ходе совещания с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым, назвал убийство посла России в Турции провокацией, направленной "на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии".
"Ответном на это может быть только одно - усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют", - подчеркнул глава государства.
Президент также заявил, что следственный комитет РФ вместе с турецкими следователями проведёт расследование, чтобы знать, "кто направлял руку убийцы".
Вооружённое нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошёл в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.
Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлёкший причинение смерти человеку".
"Вчера в Стамбуле был подло убит российский посол Андрей Геннадиевич Карлов. Сейчас проводится тщательное расследование всех обстоятельств этого преступления. Это причиняет нам, разумеется, особую боль", - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин в ходе совещания с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым, назвал убийство посла России в Турции провокацией, направленной "на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии".
"Ответном на это может быть только одно - усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют", - подчеркнул глава государства.
Президент также заявил, что следственный комитет РФ вместе с турецкими следователями проведёт расследование, чтобы знать, "кто направлял руку убийцы".
Вооружённое нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошёл в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.
Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлёкший причинение смерти человеку".