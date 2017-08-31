Уборка картофеля началась в Приморье
31.08.2017, 12:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Уборочная кампания в Приморье набирает обороты. Аграрии планируют собрать хороший урожай картофеля.
Как сообщил и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Алексей Таран, сельхозпроизводители практически завершили уборку ранних зерновых и приступили к уборке картофеля и овощей.
«На сегодняшний день убрано 42,5 тыс. гектаров ранних зерновых, план выполнен на 90%. Также убрано 430 гектаров овощей и почти 230 гектаров картофеля», – отметил Алексей Таран.
По словам специалистов, в этом году в Партизанском районе ожидается хороший урожай картофеля.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой. И в Приморье уже есть видимые результаты.
«За последние пять лет валовое производство сельскохозяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14%. Край сегодня уже почти полностью обеспечивает потребности в картофеле и овощах», – подчеркнул Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
По словам вице-губернатора Дениса Бочкарева, в 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.
Как сообщил и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Алексей Таран, сельхозпроизводители практически завершили уборку ранних зерновых и приступили к уборке картофеля и овощей.
«На сегодняшний день убрано 42,5 тыс. гектаров ранних зерновых, план выполнен на 90%. Также убрано 430 гектаров овощей и почти 230 гектаров картофеля», – отметил Алексей Таран.
По словам специалистов, в этом году в Партизанском районе ожидается хороший урожай картофеля.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой. И в Приморье уже есть видимые результаты.
«За последние пять лет валовое производство сельскохозяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14%. Край сегодня уже почти полностью обеспечивает потребности в картофеле и овощах», – подчеркнул Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
По словам вице-губернатора Дениса Бочкарева, в 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.
Источник: http://primorsky.ru