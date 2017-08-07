Уборочные работы начались на полях Башкортостана
07.08.2017, 17:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На полях республики начались уборочные работы. Отличительной особенностью этого года является то, что одновременно с озимыми зерновыми и зернобобовыми культурами идет уборка яровых культур (горох, ячмень, овес).
По данным Центра сельхозконсультирования РБ, на сегодня озимые зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 10,1 тыс. га (3 процента) и яровые на 5,2 тыс. га, обмолочены, соответственно, на площади 1,8 тыс. га и 0,8 тыс. га.
Среди районов по урожайности озимой ржи лидируют мелеузовские хлеборобы (по 34,3 ц/га), по озимой пшенице – аграрии Стерлитамакского района (по 35 ц/га).
Намолот на сегодня по региону составил по озимым – 4,5 тыс.тонн, по яровым – 1,7 тыс.тонн.
По данным Центра сельхозконсультирования РБ, на сегодня озимые зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 10,1 тыс. га (3 процента) и яровые на 5,2 тыс. га, обмолочены, соответственно, на площади 1,8 тыс. га и 0,8 тыс. га.
Среди районов по урожайности озимой ржи лидируют мелеузовские хлеборобы (по 34,3 ц/га), по озимой пшенице – аграрии Стерлитамакского района (по 35 ц/га).
Намолот на сегодня по региону составил по озимым – 4,5 тыс.тонн, по яровым – 1,7 тыс.тонн.
Источник: http://pravitelstvorb.ru