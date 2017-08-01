ОРЕАНДА-НОВОСТИ Восстановленный после пожара учебно-лабораторный корпус Московского авиационного института (МАИ) на севере столицы планируют ввести в эксплуатацию к началу учебного года. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.



Здание расположено по адресу: Волоколамское шоссе, дом 4. Оно было построено в 1932 году из кирпичей и деревянных перекрытий с торфяным наполнителем. Спустя три года после пожара в 2009 году начались строительные работы.



Обновленный корпус состоит из четырех зданий: три (лабораторные) реконструировали, одно (учебное) построили с нуля. В нем разместится факультет двигателей летательных аппаратов. Кроме того, в связи с нехваткой помещений студенты других направлений там же получат собственную лабораторную базу, где будут проводить научно-исследовательские работы.



В новый корпус завезли современное оборудование отечественного и зарубежного производства для двигателестроения.



Аудитории оборудовали интерактивными досками, компьютерной техникой и проекторами. В учебном блоке будут располагаться деканат, лекторий, административные кабинеты, столовая. В фойе установили учебно-выставочные образцы — двигатели знаменитого сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, элементы военных истребителей МиГ и Су, крылатую ракету класса «земля — воздух». Позже в цокольном этаже создадут музей двигателей летательных аппаратов, где будет представлено свыше ста экспонатов.



Студенты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова принимали участие в оформлении помещений здания. По их проекту был сделан интерьер атриума.