Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ), а их результаты опубликованы в журнале Nature GeoScience.

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН зарегистрировали на Камчатке слабые глубинные длиннопериодные землетрясения под вулканами Ключевской группы, а также установили связь между ними и приповерхностными землетрясениями, происходящими незадолго до извержения вулканов.

Вулканы и связанные с ними магматические системы генерируют землетрясения, которые люди совсем не ощущают, поскольку их магнитуда, как правило, не превышает 2.

Такие землетрясения называются длиннопериодными, рассказал Николай Шапиро, руководитель гранта РНФ, доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН и лаборатории сейсмологии Института физики Земли в Париже. Своим возникновением они обязаны движению магмы на глубине и изменениям давления в магматическом очаге. Рост таких землетрясений, а точнее их активности, являются прямыми предвестниками извержений вулканов.

«Точно предсказать, когда произойдет извержение вулкана после активизации глубинного очага нельзя. Можно лишь приблизительно сказать, что если на его глубине наблюдается увеличение активности длиннопериодных землетрясений, то можно ожидать, что через несколько недель или месяцев произойдёт активизация верхней части вулканической системы с возможными извержениями», - отметил Николай Шапиро.

Многие учёные сходятся во мнении, что вулканы Ключевской группы имеют общий магматический очаг, расположенный на глубине около 30 км. Из него магма поднимается в более мелкие очаги, находящиеся под каждым вулканом, через сложную систему магмоподводящих каналов. В статье рассматриваются три действующих вулкана Ключевской группы на Камчатке: Ключевской, Безымянный и Плоский Толбачик. Российским ученым впервые удалось установить, что извержение каждого из этих вулканов предваряют активизация глубинного магматического очага и связанные с ней долгопериодные землетрясения.

Уникальность полученных результатов в том, что вулканические землетрясения на такой большой глубине наблюдаются у очень малого количества вулканов. Ключевская группа вулканов на Камчатке на данный момент является одной из самых активных в мире: скорость поступления магмы в глубинный очаг здесь существенно больше, чем под другими вулканами. Поэтому глубинные землетрясения в регионе встречаются так часто, а обнаружить и зарегистрировать их легче, чем в другом вулканическом районе.