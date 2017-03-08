ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По случаю Международного женского дня руководители трёх учреждений ООН, находящихся в Риме, подтвердили свои обязательства по активизации усилий по расширению прав и возможностей сельских женщин в качестве ключевых игроков в деле построения мира без голода.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) напомнили сегодня миру о том, что женщины и девочки играют решающую роль в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в частности, Цели искоренения голода и крайней нищеты.

«Женщины играют важнейшую роль в сельском хозяйстве и продовольственных системах, не только в качестве фермеров, но и как производители продуктов питания, продавцы и управляющие, - сказал Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва по случаю Международного женского дня. - Тем не менее, женщины по-прежнему сталкиваются с серьёзными ограничениями на рынках труда в сельских районах и по всей сельскохозяйственной цепи добавленной стоимости. У них больше шансов получить низкооплачиваемую работу без правовой или социальной защиты». По его словам, это ограничивает возможности женщин при попытке повышения своей квалификации и поиска работы.

Грациану да Силва отметил, что будущее глобальной продовольственной безопасности зависит от реализации потенциала женщин. «Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин являются важнейшими компонентами в борьбе с крайней нищетой, голодом и недоеданием, что широко отражено в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», - отметил он.

Президент МФСР Канайо Нванзе сказал: «Мы должны признать тот факт, что мы никогда не одолеем нищету и голод, не наделив правами сельских женщин».

Он добавил: «У нас есть множество доказательств со всего мира того, что расширение прав и возможностей женщин в сельских и городских районах приводят к более высокому экономическому росту и улучшению качества жизни как женщин, так и мужчин. Несмотря на достигнутый прогресс, на сегодняшний день женщины по-прежнему несут на себе двойное бремя сельскохозяйственных работ и неоплачиваемой домашней работы, что не позволяет им в полной мере и равноправно участвовать деятельности, приносящей доход. Улучшение доступа сельских женщин к технологиям, которые экономят время и труд, имеет важное значение для сокращения их рабочей нагрузки. Изменение гендерных отношений в семье также имеет решающее значение для расширения прав женщин и предоставления им возможности принимать решения в отношении их дальнейшей судьбы».

Исполнительный директор ВПП Эртарин Казин сказала: «Расширение экономических прав и возможностей женщин является одним из ключевых шагов на пути к достижению гендерного равенства и нулевого голода. Гибкий рынок занятости вследствие стремительно меняющейся экономической конъюнктуры предоставляет возможность для достижения этих целей».

«Предоставление женщинам необходимого доступа к земле, инструментам, удобрениям и кредитам улучшает их жизнь и жизнь их семей, потенциально спасая миллионы человек от голода. Мы также знаем, что школьное питание является мощным стимулом к тому, чтобы отправлять девочек в классы, повышая их шансы на завершение школы и трудоустройство. Предоставление женщинам прав и возможностей изменит их жизнь и поможет в достижении целей устойчивого развития», - сказала она.