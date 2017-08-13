ОРЕАНДА-НОВОСТИ По данным Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Центрально-Чернозёмного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Брянской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой (до 2 мм) дождь, местами гроза, днем кратковременный (до 14 мм) дождь, местами сильный (до 49 мм) дождь, гроза.



Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. При грозе местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16-21 градус, днём +28-33 градусов.



В результате данных погодных условий возрастает вероятность возникновения аварий на объектах энергоснабжения, обрушения слабоукреплённых, ветхих и широкоформатных конструкций, возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта, возникновения ДТП, подтопления низменных участков местности.