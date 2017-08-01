ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Из-за сильных дождей очередной этап работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на 1-й Тверской-Ямской улице планируется завершить 2 августа, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Движение транспорта ограничивать не планируется.

«Работы по фрезерованию и укладке нижнего слоя асфальтового покрытия 1-й Тверской-Ямской улицы находятся на финальной стадии. Первоначально завершить данный этап проекта “Моя улица” планировалось 1 августа, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями срок сдачи был перенесен на сутки», — рассказали в ведомстве.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что сотрудникам ГБУ «Автомобильные дороги» предстоит уложить около 15 тысяч квадратных метров асфальта на участке прямого хода 1-й Тверской-Ямской улицы, а также около 4,5 тысячи квадратных метров в прилегающих переулках.

К 5 августа участок улицы от Пушкинской площади до площади Тверская Застава будет полностью готов к следующему этапу капремонта — укладке верхнего слоя покрытия. Это будет асфальтобетонная щебеночно-мастичная смесь. Её основной компонент — модифицированный дорожный битум со специальными полимерными добавками. Такой состав разработан специально для климатических условий центральной полосы России: он отличается долгим сроком службы и устойчивостью к высоким и низким температурам, к образованию трещин и колеи.