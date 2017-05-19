В отношении управляющей компании "Группы ГАЗ", а также входящих в её состав автобусных заводов ЛиАЗ и ПАЗ, вводятся санкции сроком на три года. Это подразумевает временную блокировку активов компаний на территории Украины, ограничение торговых операций, запрет на государственные закупки их продукции. Горьковский автозавод отдельно в указе не отмечен, но вероятно его тоже затронут все ограничения.

В отношении КАМАЗа сроком на один год вводятся ограничения на торговые операции. Ранее сообщалось, что предприятие из Набережных Челнов уже прекратило официальные поставки грузовых автомобилей и запасных частей на Украину, однако по данным "Укравтопрома", за первый квартал этого года в стране было реализовано 45 "КАМАЗов".

В настоящее время на украинский рынок из России официально поставляются автомобили LADA, УАЗ, а также модели Hyundai Solaris (на Украине он называется Accent), Hyundai Creta и Volkswagen Polo российской сборки.