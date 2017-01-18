ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ульяновская область подаст заявку на проведение Всемирных спортивных игр ТАФИСА 2024 года. С такой инициативой выступил Губернатор Сергей Морозов.



«С давних пор на территории нашего многонационального региона развивались народные виды спорта. И не случайно ульяновские спортсмены всегда были конкурентоспособными на всероссийских и международных стартах. При этом именно в нашем регионе зародилась традиция всероссийских и международных фестивалей по национальным видам спорта. Мы уже не раз успешно проводили подобные старты. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Поэтому Ульяновская область выступит с предложением провести на своей территории Всемирные игры ТАФИСА», - подчеркнул Сергей Морозов.



Напомним, ТАФИСА (TAFISA) является международной организацией, деятельность которой направлена на поощрение физической активности ради здоровья, социального взаимодействия. Под её эгидой с 1991 года во всем мире ежегодно проводится всемирный день ходьбы. С 1992 года раз в четыре годы проходят Всемирные игры «Спорт для всех». В 2020 году право провести эти старты получил португальский Лиссабон. В 2024 году состоятся VIII игры.