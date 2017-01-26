Уроки российских революций начала ХХ века обсуждают в Таврическом дворце
26.01.2017, 16:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В год столетия Февральской и Октябрьской революций в Таврическом дворце, одном из центров революционных событий 1917 года, Вольное экономическое общество России при участии Института российской истории РАН, Института социологии РАН, Института экономики РАН, Российской национальной библиотеки, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации проводят выездную сессию Абалкинских чтений — всероссийскую конференцию «Город трёх революций: к столетию российских революций XX века».
Открыл конференцию модератор Абалкинских чтений, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, вице-президент Вольного экономического общества России, председатель научно-практического совета Вольного экономического общества России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Дмитрий Сорокин.
На пленарном заседании выступили: доктор исторических наук, директор Института российской истории РАН Юрий Петров с докладом «Великая Российская революция 1917 года: уроки истории»; доктор экономических наук, профессор, президент Вольного экономического общества России, директор Института нового индустриального развития имени С. Ю. Витте Сергей Бодрунов с докладом «Великая русская революция 1905–1917 годов: уроки современной России»; доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, председатель Сената (Совета старейшин) Вольного экономического общества России, Почетный президент Вольного экономического общества России Гавриил Попов с докладом «Уроки 1917 года»; доктор экономических наук, профессор, академик РАН, академик РАЕН, вице-президент Вольного экономического общества России, советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев с докладом «Сто лет догматэкономии: потери и достижения»; доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, вице-президент Вольного экономического общества России, научный руководитель Института экономики РАН, главный редактор международного научно-аналитического журнала МПА СНГ «Диалог: политика, право, экономика» Руслан Гринберг с докладом «Невыученные уроки революций ХХ века» и доктор философских наук, профессор, директор Социологического института РАН Владимир Козловский с докладом «Цивилизационные эффекты российских революций».
Открыл конференцию модератор Абалкинских чтений, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, вице-президент Вольного экономического общества России, председатель научно-практического совета Вольного экономического общества России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Дмитрий Сорокин.
На пленарном заседании выступили: доктор исторических наук, директор Института российской истории РАН Юрий Петров с докладом «Великая Российская революция 1917 года: уроки истории»; доктор экономических наук, профессор, президент Вольного экономического общества России, директор Института нового индустриального развития имени С. Ю. Витте Сергей Бодрунов с докладом «Великая русская революция 1905–1917 годов: уроки современной России»; доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, председатель Сената (Совета старейшин) Вольного экономического общества России, Почетный президент Вольного экономического общества России Гавриил Попов с докладом «Уроки 1917 года»; доктор экономических наук, профессор, академик РАН, академик РАЕН, вице-президент Вольного экономического общества России, советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев с докладом «Сто лет догматэкономии: потери и достижения»; доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, вице-президент Вольного экономического общества России, научный руководитель Института экономики РАН, главный редактор международного научно-аналитического журнала МПА СНГ «Диалог: политика, право, экономика» Руслан Гринберг с докладом «Невыученные уроки революций ХХ века» и доктор философских наук, профессор, директор Социологического института РАН Владимир Козловский с докладом «Цивилизационные эффекты российских революций».