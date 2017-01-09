Утверждён план законопроектной деятельности Правительства на 2017 год
09.01.2017, 13:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внесено Минюстом России в соответствии с постановлением Правительства от 30 апреля 2009 года №389 «О мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации».
План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2017 год (далее – план) подготовлен в целях реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами Президента и Правительства России.
План состоит из 9 разделов и предусматривает разработку в 2017 году 57 законопроектов.
Эти законопроекты направлены на сохранение и укрепление здоровья граждан, развитие здравоохранения и пенсионной системы, поддержку социально незащищённых групп населения, совершенствование природопользования и развитие сельского хозяйства, реформирование науки, повышение качества образования и сохранение культурного наследия, обеспечение государственной и общественной безопасности, законности и правопорядка, развитие транспортной системы и обеспечение транспортной безопасности
План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2017 год (далее – план) подготовлен в целях реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами Президента и Правительства России.
План состоит из 9 разделов и предусматривает разработку в 2017 году 57 законопроектов.
Эти законопроекты направлены на сохранение и укрепление здоровья граждан, развитие здравоохранения и пенсионной системы, поддержку социально незащищённых групп населения, совершенствование природопользования и развитие сельского хозяйства, реформирование науки, повышение качества образования и сохранение культурного наследия, обеспечение государственной и общественной безопасности, законности и правопорядка, развитие транспортной системы и обеспечение транспортной безопасности