Утверждён состав правительственной комиссии, созданной в связи с катастрофой самолёта Ту-154
25.12.2016, 21:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дмитрий Медведев утвердил состав Правительственной комиссии, созданной в целях оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолёта Ту-154 25 декабря 2016 года в районе Сочи.
Состав комиссии:
Соколов М.Ю. - Министр транспорта Российской Федерации (председатель Комиссии)
Нерадько А.В. - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (заместитель председателя Комиссии)
Панков Н.А. - статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии - секретарь Комиссии)
Попов П.А. - заместитель Министра обороны Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии)
Ваничкин М.Г. - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации
Вуколов В.Л. - руководитель Федеральной службы по труду и занятости.
Каграманян И.Н. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Кондратьев В.И. - губернатор Краснодарского края
Лекарев Г.Г. - заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Чуприян А.П. - заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Состав комиссии:
Соколов М.Ю. - Министр транспорта Российской Федерации (председатель Комиссии)
Нерадько А.В. - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (заместитель председателя Комиссии)
Панков Н.А. - статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии - секретарь Комиссии)
Попов П.А. - заместитель Министра обороны Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии)
Ваничкин М.Г. - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации
Вуколов В.Л. - руководитель Федеральной службы по труду и занятости.
Каграманян И.Н. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Кондратьев В.И. - губернатор Краснодарского края
Лекарев Г.Г. - заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Чуприян А.П. - заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.