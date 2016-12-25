ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дмитрий Медведев утвердил состав Правительственной комиссии, созданной в целях оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолёта Ту-154 25 декабря 2016 года в районе Сочи.

Состав комиссии:

Соколов М.Ю. - Министр транспорта Российской Федерации (председатель Комиссии)

Нерадько А.В. - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (заместитель председателя Комиссии)

Панков Н.А. - статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии - секретарь Комиссии)

Попов П.А. - заместитель Министра обороны Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии)

Ваничкин М.Г. - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации

Вуколов В.Л. - руководитель Федеральной службы по труду и занятости.

Каграманян И.Н. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Кондратьев В.И. - губернатор Краснодарского края

Лекарев Г.Г. - заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

Чуприян А.П. - заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.