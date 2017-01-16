Утверждены поправочные коэффициенты 1 кв. метра жилья
16.01.2017, 10:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На 2017 год утверждены поправочные коэффициенты размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учётом места прохождения государственной гражданской службы РФ.
Коэффициент учитывается при расчете размера предоставляемой федеральному государственному гражданскому служащему единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.
Размер коэффициента утверждается ежегодно для каждого субъекта Российской Федерации.
Коэффициент учитывается при расчете размера предоставляемой федеральному государственному гражданскому служащему единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.
Размер коэффициента утверждается ежегодно для каждого субъекта Российской Федерации.