Утверждены правила общественного жилищного контроля
09.01.2017, 14:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила общественного жилищного контроля. Как сообщает официальный сайт правительства, документ определяет порядок, формы и сроки проведения общественного жилищного контроля, права субъектов такого контроля. В документе также конкретизирован порядок определения и обнародования результатов контроля.
К субъектам общественного жилищного контроля относятся Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при органах государственной власти субъектов Федерации и органах местного самоуправления, общественные объединения, другие некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, другие лица в соответствии с законодательством.
Граждане участвуют в общественном жилищном контроле в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов.
Кроме того, Медведев утвердил изменения в порядок предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Согласно документу, с 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включаться в плату за содержание общего имущества.
К субъектам общественного жилищного контроля относятся Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при органах государственной власти субъектов Федерации и органах местного самоуправления, общественные объединения, другие некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, другие лица в соответствии с законодательством.
Граждане участвуют в общественном жилищном контроле в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов.
Кроме того, Медведев утвердил изменения в порядок предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Согласно документу, с 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включаться в плату за содержание общего имущества.