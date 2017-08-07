ОРЕАНДА-НОВОСТИ В августе в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» на ВДНХ пройдут «Литературные среды» — цикл лекций по истории мировой литературы. Преподаватели факультета журналистики МГУ познакомят слушателей с малоизвестными фактами из жизни писателей, прочтут отрывки из знаменитых произведений, проанализируют традиции американского романа, а также исследуют художественное пространство романа в стихах «Евгений Онегин».



9 августа всех желающих приглашают на лекцию «Классики — герои нашего времени». Литературный критик, прозаик, автор биографий Пушкина, Блока и Высоцкого доктор филологических наук Владимир Новиков расскажет о развитии жанра писательской биографии, ставшего в XXI веке одним из самых популярных у читателей.



23 августа специалист по американской литературе, автор книг по истории литературы США и творчеству Марка Твена доктор филологических наук Павел Балдицын прочет лекцию «От первого лица: субъективированное повествование — основная традиция американского романа».



Характерное для американского романа повествование от первого лица призвано подчеркнуть правдивость и искренность автора, который напрямую обращается к читателю. Свое начало эта форма берет из документальных книг, сообщений о новых землях, исповедей и дневников, путевых заметок и репортажей.



А 30 августа гости ВДНХ услышат лекцию «“Евгений Онегин” — пушкинская энциклопедия любви». Прочитает ее кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы и журналистики Вячеслав Красовский.



«Евгений Онегин» — ключевой поэтический текст Пушкина. В нем писатель постарался наиболее полно, ярко и всесторонне отразить тему любви. Роман в стихах создавался в расчете на широкий круг читателей и разные уровни восприятия поэтического текста — от житейски-бытового до философски-символического.



Все лекции бесплатные и будут начинаться в 19:00.