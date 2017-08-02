ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова провели рабочую встречу по вопросу внедрения технологии блокчейн в здравоохранении. По итогам встречи были определены возможные пилотные проекты Минздрава России, которые в ближайшее время будут реализованы на платформе блокчейн совместно с ВЭБом.

В ходе встречи глава Минздрава России заявила, что Министерство здравоохранения РФ заинтересовано в сотрудничестве с ВЭБом и готово в кратчайшие сроки приступить к проработке и реализации проектов на платформе блокчейн. Вероника Скворцова подчеркнула, что внедрение цифровых технологий – это приоритетное направление работы Минздрава, отметив, что на прошлой неделе Президент России Владимир Путин подписал закон об информационных технологиях в здравоохранении и медицине, который в частности предусматривает электронный документооборот и выписку электронных рецептов, возможность оказания телемедицинской помощи. Планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации пациентов электронного Правительства, а информационный обмен осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

«В сентябре ВЭБ запускает Центр компетенций с фокусом на блокчейн. В рамках Центра над разработкой приватного блокчейна совместно с командой Банка будет работать профессиональная международная команда, которая способна решить и задачи Министерства здравоохранения. В свою очередь, Министерство должно определить области применения технологии. Для более системной работы предлагаем Министру здравоохранения войти в состав рабочей группы по блокчейну», - сказал Сергей Горьков.