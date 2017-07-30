ВМФ РФ отвечает на новые вызовы, борется с терроризмом и пиратством – Путин
30.07.2017, 12:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Военно-Морской флот РФ наряду с решением традиционных задач отвечает на новые вызовы, вносит вклад в борьбу с терроризмом и пиратством. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на параде в День ВМФ.
"Сегодня Военно-Морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством. Моряками современного Военно-Морского флота будут гордиться дети и внуки", - приводит слова Путина РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что "блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях, и в боевых операциях".
"Спасибо всем, кто ждёт вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу", - добавил он.
"Сегодня Военно-Морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством. Моряками современного Военно-Морского флота будут гордиться дети и внуки", - приводит слова Путина РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что "блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях, и в боевых операциях".
"Спасибо всем, кто ждёт вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу", - добавил он.
Источник: Единая России