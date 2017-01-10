ВОЗ: борьба с курением спасает жизни и приносит экономические выгоды
10.01.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Экономические меры контроля над потреблением табака не только помогают снизить смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение цен и акцизов на табачные изделия позволяет правительствам получить дополнительные средства, которые можно направить на деятельность в области здравоохранения и развития. Таковы выводы нового масштабного совместного исследования ВОЗ и Национального онкологического института США.
По данным исследования, каждый год потребление табака в глобальном масштабе оборачивается гибелью 6 миллионов человек. Большинство из них - жители развивающихся стран. А ежегодные экономические потери, связанные с расходами на здравоохранение и снижением производительности труда, составляют триллион долларов США.
"Как показывает этот доклад, экономические последствия табака для стран и для всего общества - огромны , - отметил помощник главы ВОЗ д-р Олег Честнов. - Табачная индустрия производит и рекламирует продукцию, которая убивает миллионы людей, заставляет их тратить средства, которые могли бы пойти на продовольствие или образование, оборачивается огромными расходами на лечение - и для отдельных семей, и для общества, и для целых стран".
Авторы доклада утверждают, что сегодня существуют меры, доказавшие свою эффективность в деле снижения масштабов курения. Они, в частности, содержатся в Рамочной конвенции ВОЗ по контрою над табаком. Однако они не используются в полной мере. В числе таких мер - повышение налогов и цен на табачную продукцию, запрет на её рекламу, яркие предупреждения на сигаретных пачках, запрет на курение в общественных местах и программы, помогающие курильщикам бросить курить.
По данным доклада, в 2013-2014 годах повышение акцизов на табачные изделия в глобальном масштабе обернулось поступлениями в госбюджет в размере 269 миллиардов долларов. На меры по контролю над табаком был потрачен лишь миллиард долларов.
Согласно исследованию, важнейшую роль играет и борьба с контрабандой табачных изделий. Причём опыт показывает, что повышение цен и налогов на табак не мешает успешной борьбе с незаконной торговлей сигаретами. Однако этому препятствует коррупция, неэффективность таможенных и налоговых служб, а также неготовность властей сделать это своим приоритетом.
Эксперты также подчёркивают, что меры по контролю над табаком практически не влияют на занятость . Рабочие места в табачной индустрии и без того сокращаются - вследствие автоматизации и приватизации государственных предприятий. Фермеры, выращивающие табак, имеют возможность перейти на другие культуры.
Как говорит д-р Дуглас Бетчер из ВОЗ, исследование представляет собой мощный аргумент, опровергающий утверждения табачной индустрии о том что контроль над табаком негативно сказывается на экономике.
"Этот доклад демонстрирует, что если правительства используют недорогие, апробированные меры, такие как существенное повышение цен и акцизов на табачные изделия, запрет на их рекламу и на курение в общественных местах, это помогает спасать жизнь людей и развивать экономику"По данным исследования, каждый год потребление табака в глобальном масштабе оборачивается гибелью 6 миллионов человек. Большинство из них - жители развивающихся стран. А ежегодные экономические потери, связанные с расходами на здравоохранение и снижением производительности труда, составляют триллион долларов США.
"Как показывает этот доклад, экономические последствия табака для стран и для всего общества - огромны , - отметил помощник главы ВОЗ д-р Олег Честнов. - Табачная индустрия производит и рекламирует продукцию, которая убивает миллионы людей, заставляет их тратить средства, которые могли бы пойти на продовольствие или образование, оборачивается огромными расходами на лечение - и для отдельных семей, и для общества, и для целых стран".
Авторы доклада утверждают, что сегодня существуют меры, доказавшие свою эффективность в деле снижения масштабов курения. Они, в частности, содержатся в Рамочной конвенции ВОЗ по контрою над табаком. Однако они не используются в полной мере. В числе таких мер - повышение налогов и цен на табачную продукцию, запрет на её рекламу, яркие предупреждения на сигаретных пачках, запрет на курение в общественных местах и программы, помогающие курильщикам бросить курить.
По данным доклада, в 2013-2014 годах повышение акцизов на табачные изделия в глобальном масштабе обернулось поступлениями в госбюджет в размере 26
По данным исследования, каждый год потребление табака в глобальном масштабе оборачивается гибелью 6 миллионов человек. Большинство из них - жители развивающихся стран. А ежегодные экономические потери, связанные с расходами на здравоохранение и снижением производительности труда, составляют триллион долларов США.
"Как показывает этот доклад, экономические последствия табака для стран и для всего общества - огромны , - отметил помощник главы ВОЗ д-р Олег Честнов. - Табачная индустрия производит и рекламирует продукцию, которая убивает миллионы людей, заставляет их тратить средства, которые могли бы пойти на продовольствие или образование, оборачивается огромными расходами на лечение - и для отдельных семей, и для общества, и для целых стран".
Авторы доклада утверждают, что сегодня существуют меры, доказавшие свою эффективность в деле снижения масштабов курения. Они, в частности, содержатся в Рамочной конвенции ВОЗ по контрою над табаком. Однако они не используются в полной мере. В числе таких мер - повышение налогов и цен на табачную продукцию, запрет на её рекламу, яркие предупреждения на сигаретных пачках, запрет на курение в общественных местах и программы, помогающие курильщикам бросить курить.
По данным доклада, в 2013-2014 годах повышение акцизов на табачные изделия в глобальном масштабе обернулось поступлениями в госбюджет в размере 269 миллиардов долларов. На меры по контролю над табаком был потрачен лишь миллиард долларов.
Согласно исследованию, важнейшую роль играет и борьба с контрабандой табачных изделий. Причём опыт показывает, что повышение цен и налогов на табак не мешает успешной борьбе с незаконной торговлей сигаретами. Однако этому препятствует коррупция, неэффективность таможенных и налоговых служб, а также неготовность властей сделать это своим приоритетом.
Эксперты также подчёркивают, что меры по контролю над табаком практически не влияют на занятость . Рабочие места в табачной индустрии и без того сокращаются - вследствие автоматизации и приватизации государственных предприятий. Фермеры, выращивающие табак, имеют возможность перейти на другие культуры.
Как говорит д-р Дуглас Бетчер из ВОЗ, исследование представляет собой мощный аргумент, опровергающий утверждения табачной индустрии о том что контроль над табаком негативно сказывается на экономике.
"Этот доклад демонстрирует, что если правительства используют недорогие, апробированные меры, такие как существенное повышение цен и акцизов на табачные изделия, запрет на их рекламу и на курение в общественных местах, это помогает спасать жизнь людей и развивать экономику"По данным исследования, каждый год потребление табака в глобальном масштабе оборачивается гибелью 6 миллионов человек. Большинство из них - жители развивающихся стран. А ежегодные экономические потери, связанные с расходами на здравоохранение и снижением производительности труда, составляют триллион долларов США.
"Как показывает этот доклад, экономические последствия табака для стран и для всего общества - огромны , - отметил помощник главы ВОЗ д-р Олег Честнов. - Табачная индустрия производит и рекламирует продукцию, которая убивает миллионы людей, заставляет их тратить средства, которые могли бы пойти на продовольствие или образование, оборачивается огромными расходами на лечение - и для отдельных семей, и для общества, и для целых стран".
Авторы доклада утверждают, что сегодня существуют меры, доказавшие свою эффективность в деле снижения масштабов курения. Они, в частности, содержатся в Рамочной конвенции ВОЗ по контрою над табаком. Однако они не используются в полной мере. В числе таких мер - повышение налогов и цен на табачную продукцию, запрет на её рекламу, яркие предупреждения на сигаретных пачках, запрет на курение в общественных местах и программы, помогающие курильщикам бросить курить.
По данным доклада, в 2013-2014 годах повышение акцизов на табачные изделия в глобальном масштабе обернулось поступлениями в госбюджет в размере 26