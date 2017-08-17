ВТБ участвует в интеграции платёжных систем России и Армении
17.08.2017, 13:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк ВТБ обеспечил расчёты в проекте интеграции национальных платёжных систем России и Армении по взаимному приёму карт «Мир» и ArCa. При проведении операций между национальными платежными системами России и Армении ВТБ выступает в качестве расчётного банка платежной системы «Мир». Все расчеты осуществляются в национальных валютах Российской Федерации и Республики Армения.
Теперь держатели карты «Мир» и ArCa смогут получать наличные денежные средства и выполнять другие операции в банкоматах обеих платёжных систем, брендированных логотипом платежной системы «Мир».
Алексей Иванов, старший вице-президент ВТБ, отметил: «Большой опыт работы ВТБ на валютном рынке и наличие у нас готовых решений в области электронной коммерции позволили сторонам в кратчайшие сроки реализовать первый и уникальный для России проект по интеграции двух национальных платёжных систем. Мы считаем это направление перспективным и уже несколько лет активно развиваем платформу для электронной коммерции, которая даёт возможность обеспечить наших клиентов эффективными и технологичными сервисами».
Теперь держатели карты «Мир» и ArCa смогут получать наличные денежные средства и выполнять другие операции в банкоматах обеих платёжных систем, брендированных логотипом платежной системы «Мир».
Алексей Иванов, старший вице-президент ВТБ, отметил: «Большой опыт работы ВТБ на валютном рынке и наличие у нас готовых решений в области электронной коммерции позволили сторонам в кратчайшие сроки реализовать первый и уникальный для России проект по интеграции двух национальных платёжных систем. Мы считаем это направление перспективным и уже несколько лет активно развиваем платформу для электронной коммерции, которая даёт возможность обеспечить наших клиентов эффективными и технологичными сервисами».
Источник: ВТБ