ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, проведённого по заказу Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

В рейтинге регионов, обладающих наибольшим потенциалом (составленном по результатам всероссийского опроса), Дальний Восток занимает четвёртое место (14%), уступая Центру (52%), Крымскому полуострову (29%) и Югу (28%). Среди жителей ДФО эта доля заметно выше (26%), однако по их ответам Дальний Восток также занимает четвёртую позицию.

Наиболее привлекательными сторонами жизни в регионе россиянам кажутся в первую очередь те, что связаны с материальным благополучием и трудоустройством: возможность хорошо зарабатывать (40%), а также перспективы карьерного роста (23%), работа по специальности (22%).

Сравнивая условия жизни в своём месте проживания и на Дальнем Востоке, последнему отдают предпочтение в первую очередь по таким критериям, как экологическая безопасность и человеческие отношения, тогда как к слабым сторонам (потенциальным зонам роста) относят преимущественно качество образовательных услуг и разнообразие культурной жизни. Наиболее высокие оценки условий жизни в регионе в целом дают жители ЦФО и ЮФО, наиболее низкие – СЗФО и СФО. При этом в группе респондентов, переехавших жить в ДФО, оценки возможностей и насыщенности культурного досуга заметно выше (им предлагалось сравнить соответствующий фактор с условиями в том регионе, из которого они переехали).

Наиболее привлекательными программами (при реализации которых более половины россиян могли бы рассмотреть возможность переезда в ДФО или порекомендовать это близким) являются в первую очередь гарантии трудоустройства и социального обеспечения членов семьи, дополнительные выплаты переселенцам, ежегодный бесплатный билет для детей (на путешествия по России).

Программа «Дальневосточный гектар» потенциально интересует более 10% россиян: возможность получения гектара земли на Дальнем Востоке могли бы рассмотреть 14% наших сограждан (и 27% жителей ДФО). Участвовать в программе стали бы прежде всего с целью построить собственный дом и жить (39% среди россиян в целом, 44% среди жителей ДФО). Фермерство и бизнес на полученной земле пока привлекают меньше.

Интересно, что в оценках перспектив развития Дальнего Востока мнения россиян в целом и жителей ДФО отличатся незначительно. Так, более 40% как среди опрошенных по всей стране, так и среди дальневосточников прогнозируют заметное развитие территории уже через 15-20 лет (однако в сравнении с 2015 г. эти доли снизились), а более 10% считают, что регион уже является одним из наиболее процветающих в стране. Об отдаленной перспективе (40-50 лет) говорят около 25%. Не верят в перспективы развития 11% россиян и 16% жителей ДФО.