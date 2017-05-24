ВЦИОМ: Эммануэль Макрон не пользуется большой симпатией у россиян
Недавно завершившаяся во Франции президентская избирательная кампания привлекла внимание более половины наших сограждан: по данным последнего опроса за её ходом следили 56%, однако внимательно только 11%, тогда как остальные – время от времени.
По мнению 58% опрошенных, итог выборов главы Пятой Республики «очень» или «довольно» значим для России, тогда как 35% считают результат голосования для нас скорее несущественным.
Прогноз на улучшение двусторонних отношений при новом президенте Эммануэле Макроне дают 25% (вскоре после избрания Трампа на президентских выборах в США подобную надежду в отношении отношений России и Америки выражали 46%). Как показал более ранний опрос, симпатии большинства россиян были на стороне проигравшей во втором туре Марин Ле Пен. Однако и регресса в отношениях не ожидается: о нём говорят только 9%. Чаще всего респонденты (42%) соглашаются с тем мнением, что отношения останутся на нынешнем уровне.
В оценках российско-французских отношений среди россиян сегодня преобладают нейтрально-негативные высказывания. Так, 30% опрошенных называют их нормальными и спокойными, 29% - прохладными, ещё 8% дают более категоричные ответы. С другой стороны, 13% оценивают двусторонние контакты как дружественные, 8% - как добрососедские.
Данные опроса комментирует руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «Если бы победу одержала Марин Ле Пен, которой в ходе кампании симпатизировало большинство россиян, сегодня бы мы наблюдали всплеск оптимизма по поводу будущего российско-французских отношений. Но случилось так, что выиграл кандидат, которого россияне не так хорошо знали и с которым надежд на потепление отношений никогда не связывали. Ожидания наших сограждан от президента Макрона, как и от нового этапа отношений между Россией и Францией, можно определить как сдержанные с толикой позитива».