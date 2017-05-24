ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования оценок россиян относительно итогов второго тура президентских выборов во Франции.

Недавно завершившаяся во Франции президентская избирательная кампания привлекла внимание более половины наших сограждан: по данным последнего опроса за её ходом следили 56%, однако внимательно только 11%, тогда как остальные – время от времени.

По мнению 58% опрошенных, итог выборов главы Пятой Республики «очень» или «довольно» значим для России, тогда как 35% считают результат голосования для нас скорее несущественным.

Прогноз на улучшение двусторонних отношений при новом президенте Эммануэле Макроне дают 25% (вскоре после избрания Трампа на президентских выборах в США подобную надежду в отношении отношений России и Америки выражали 46%). Как показал более ранний опрос, симпатии большинства россиян были на стороне проигравшей во втором туре Марин Ле Пен. Однако и регресса в отношениях не ожидается: о нём говорят только 9%. Чаще всего респонденты (42%) соглашаются с тем мнением, что отношения останутся на нынешнем уровне.

В оценках российско-французских отношений среди россиян сегодня преобладают нейтрально-негативные высказывания. Так, 30% опрошенных называют их нормальными и спокойными, 29% - прохладными, ещё 8% дают более категоричные ответы. С другой стороны, 13% оценивают двусторонние контакты как дружественные, 8% - как добрососедские.

Данные опроса комментирует руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «Если бы победу одержала Марин Ле Пен, которой в ходе кампании симпатизировало большинство россиян, сегодня бы мы наблюдали всплеск оптимизма по поводу будущего российско-французских отношений. Но случилось так, что выиграл кандидат, которого россияне не так хорошо знали и с которым надежд на потепление отношений никогда не связывали. Ожидания наших сограждан от президента Макрона, как и от нового этапа отношений между Россией и Францией, можно определить как сдержанные с толикой позитива».