ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого теме мотивации участия волонтёров в добровольческой деятельности.

Мотивом участия в волонтёрской деятельности почти для половины опрошенных (48%) является интересный досуг. Около трети становятся добровольцами, чтобы чувствовать себя полезными (37%), реализовать свои инициативы (32%), а также приобрести знания, навыки (31%).

Три четверти волонтёров (77%) отметили, что получали поощрение за свою работу, как правило, в виде благодарностей или сувениров. При этом благодарности, подарки и пр. далеко не цель участия: 91% респондентов, получавших поощрения, сказали, что продолжили бы волонтёрскую деятельность, даже если бы их не было. В то же время наличие мер поддержки могло бы увеличить их вовлечённость: две трети (66%) отметили, что в таком случае волонтёрства в их жизни стало бы больше.

Наибольший интерес среди поощрений вызывают досуговые мероприятия (встречи с интересными людьми, приглашения на культурно-массовые, спортивные события, выставки, организация экскурсий, поездок). С другой стороны, важна рекомендательная поддержка (обучение, рекомендации при поступлении в вуз, поиске работы). 35% говорят о стимулирующем эффекте встреч с известными деятелями культуры, спорта, политики, 32% - возможности пройти обучение на курсах, 30% - о приглашениях на культурно-массовые мероприятия (30%). Возможные финансовые льготы менее актуальны (при оплате проезда в городском транспорте, покупке авиа-, железнодорожных билетов, при оплате мобильной связи, Интернета, услуг ЖКХ).

Результаты проведенного исследования будут учитываться при подготовке Плана по развитию добровольческого движения в России: «На основе данного исследования будет подготовлен специальный доклад в Правительство с предложениями механизмов нематериального поощрения добровольцев. Скорее всего, предложения будут касаться развития форм публичной благодарности волонтеров через публикации в СМИ и на встречах с известными людьми региона, приглашениями на культурно-массовые мероприятия или возможным льготным проездом в общественном транспорте», - сообщил член Общественной палаты РФ, инициатор опроса Артем Метелев.