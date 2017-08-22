ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования отношения россиян к Сергею Удальцову.

Сегодня менее половины наших сограждан могут сказать, что слышали о Сергее Удальцове (39% по выборке, в т.ч. 35% - имеют поверхностную информацию), тогда как 61% его имя неизвестно. Среди молодёжи от 18 до 24 лет уровень известности Удальцова – 23%, среди сторонников КПРФ и непарламентских партий – по 49%, среди москвичей и петербуржцев – 55%.

Безразличие и негатив – основные эмоции, вызываемые Удальцовым у тех, кто в той или иной степени знаком с его деятельностью: так, у 42% он не вызывает никаких чувств, у 20% - недоверие, у 13% - антипатию, у 7% - осуждение. Суммарная доля позитивных ответов не достигает и 10%. На вопрос, положительно или отрицательно они относятся к Удальцову, 11% выбирают первый вариант, 37% - второй. В целом, в сравнении с 2012-2013 гг., сегодня отношение к нему куда менее определённое: 52% не могут дать ответа.

Большинство россиян (59%), которым знакомо имя Удальцова, считают его виновным в организации массовых беспорядков, только 16% придерживаются обратного мнения (35% среди сторонников непарламентских партий, 28% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

Никаких политических перспектив недавно вышедшему из заключения оппозиционеру большинство граждан (67%), слышавших о нём, не предрекают, лишь 4% предполагают, что он ещё сможет достичь в политике определенных высот, ещё 13% - что он уже многого добился.

Данные исследования комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «После четырёхлетней отсидки в тюрьме Сергей Удальцов возвращается в российскую политику с относительно невысоким рейтингом известности и поддержки. Однако играть он будет на оппозиционном поле, где яркие и самобытные политики в большом дефиците, а значит, Удальцов имеет шанс этот дефицит восполнить. На фоне растущего общественного запроса на перемены и снижающейся популярности КПРФ, и лично Геннадия Зюганова, Удальцов получает возможность выступить с лозунгом создания нового и потенциально сильного левого движения».