ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого теме работы в ОПК, оценкам престижности и доходности работы в отрасли.

Престижность и доходность работы в оборонно-промышленном комплексе в нашем обществе оценивается довольно высоко. Так, 54% россиян считают, что работники отрасли занимают высокое положение, в группе от 18 до 24 лет – 66%, среди работающих в отрасли в настоящее время или работавших ранее – 47-52% (об обратном говорят 25% всех опрошенных). Ещё 52% полагают, что у них хорошие доходы, среди 18-24-летних – 72% (не согласны с этим 25%).

Для себя работу в оборонно-промышленном комплексе взрослые россияне рассматривать скорее не готовы, однако в отношении детей и внуков ряд профессий ОПК считается более чем привлекательным. В частности, работать инженером на предприятиях, в КБ ОПК хотели бы 32% опрошенных трудоспособного возраста, в настоящий момент не занятых в ОПК, мастером высокой квалификации – 32%. В то же время для детей профессию инженера в отрасли одобрили бы 63% россиян, мастера высокой квалификации – 55%. Наиболее перспективной из представленных для будущего поколения представляется профессия программиста на предприятиях ОПК – её выбрали 65% граждан.

Работа в оборонно-промышленном комплексе, с одной стороны, привлекает достойным материальным вознаграждением (этот вариант ответа выбирают 47% респондентов, выразивших желание работать по одной из профессий в ОПК или сейчас там работающих – первое место в рейтинге). С другой, возможностью участия в укреплении обороноспособности страны (44%). На третьем месте в списке – любовь к оружию и военной технике.