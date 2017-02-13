ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого изучению предпочтений мужчин и женщин в выборе второй половины в преддверии Дня святого Валентина.

«Мужчины любят глазами, а женщины - ушами» - гласит народная мудрость, и она подтверждается данными исследования.

Женская красота чаще всего признаётся главным достоинством – это качество называют 27% мужчин. При этом ум и интеллект многие «самцы» (17%) считают не менее важным. Путь к сердцу мужчины найдут также девушки, проявляющие искренность (15%), доброту (13%), хозяйственность (9%).

Понравиться женщинам, по их собственному признанию, может, прежде всего, мужчина честный (об этом сказали 23% женщин), добрый (20%), надёжный (16%). Шансы на успех довольно высоки у порядочных (15%), мужественных (12%), трудолюбивых (11%), умных (11%), заботливых (10%). При этом есть «универсальные» ценности, которые являются значимыми для представителей обоих полов примерно в равной степени. В частности, почти равны доли мужчин и женщин, называющих в числе наиболее значимых качеств верность (7% среди мужчин и женщин) и понимание (6% и 4%).

Определившись с тем, кого искать, следует решить не менее важный вопрос – где? Для 43% россиян лучшим вариантом для поиска будущего мужа/жены является общий круг друзей. Каждый четвёртый (26%) предпочёл бы завести приятное знакомство в вузе или работе. Популярность этих мест, скорее всего, обусловлена личным опытом: дружеская среда, а также учеба или компания-работодатель возглавляют рейтинг сфер, где респонденты уже повстречали свои вторые половинки (37% и 28%, соответственно).

По данным ежедневного опроса «Спутник», в ТОП-5 списка идеальных мест знакомства также входят клубы по интересам, всевозможные курсы и т.п. (их назвали 18%), концерты и спектакли (16%), уличные пространства (14%). Однако на практике в обозначенных местах любящие сердца встречались существенно реже: лишь 4% - на курсах и секциях, 1% - в театрах и филармониях, – 9% - на улице.

Женщины чаще, чем мужчины, называют хорошим вариантом для начала отношений круг друзей (49% против 35%) и работу (29% против 22%), тогда как представители сильной половины человечества скорее, чем дамы, согласятся познакомиться на улице (19% против 9%) или в любом общественном месте (12% против 6%). В группе молодёжи от 18 до 24 лет каждый третий (32%) считает лучшим местом для знакомства клубы по интересам и курсы, каждый четвертый (26%) – улицу, каждый пятый (21%) – интернет, тогда как среди людей в возрасте 45-59 лет эти доли составляют, соответственно, 16%, 8% и 7%.

Данные комментирует аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: «В поисках своих вторых половинок россияне стали немного требовательнее. За четыре года снизился интерес к кругу «таких-же-как-они-сами» друзей /коллег и чуть вырос – к знакомствам с людьми, посещающими места, где можно духовно и культурно развиваться (театры, концерты, библиотеки). Однако здесь не стоит обольщаться: желания и мечты – это одно, а реальность – другое. Россияне всё равно знакомятся с похожими на себя людьми в тех местах, где более-менее постоянно бывают. Аналогичная ситуация с желаемыми качествами мужчин и женщин: мы мечтаем об идеальных, но влюбляемся в тех, кто рядом – живых людей со своими достоинствами и недостатками».