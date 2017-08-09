ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования, посвящённого изучению социального самочувствия россиян.

В летние месяцы поведение большинства показателей социального самочувствия россиян довольно стабильно (колебания в пределах 3 п.), исключение – оценки общего вектора развития страны. По отношению к результатам годичной давности часть индексов «в плюсе», часть – «в минусе», в то же время от пиковых значений 2014 г. все показатели ещё очень далеки.

Индекс оценок экономического положения страны после максимального значения текущего года, зафиксированного в мае (51 п.), вернулся на прежний уровень, в июле значение показателя составило 47 п. (для сравнения, в январе с.г. – тот же результат, в июле 2016 г. – 34 п.). Согласно данным последнего опроса, 17% россиян оценивают ситуацию выше среднего, 25% - ниже, 55% - средне.

Оценки материального положения семьи стабильны на протяжении нескольких месяцев: 55-57 п. в апреле-мае, 55 п. в июне-июле – к более высоким значениям начала года они пока не приближаются, равно как и к значениям аналогичных периодов прошлых лет. Текущие значения индексов скорее соответствуют уровню июля 2010 и 2011 гг. По данному вопросу также преобладают средние оценки (61%), положительные ответы дают 16%, отрицательные – 22% опрошенных.

Индекс удовлетворённости жизнью в целом за прошлый месяц составил 48 п. – близко к среднегодовому значению по данным на текущий момент (в январе с.г. – 53 п., в июле 2016 г. – 52 п.). О том, что жизнь их в целом устраивает, говорят 46%, об обратном - 25%, ещё 27% частично согласны и с первыми, и со вторыми.

Индекс социального оптимизма после небольшого снижения в июне (до 60 п.), в июле остановился на отметке 62 п. В целом с начала года он не демонстрировал серьезных колебаний. Текущее значение выше показателя годичной давности (52 п.) и полностью повторяет результат июля 2015 г. Сегодня 30% респондентов ожидают улучшения жизненной ситуации (в отношении себя и своей семьи), и почти втрое меньше (12%) дают негативный прогноз, еще 44% считают, что через год будут жить примерно также, как и сейчас.

Политическую обстановку в стране по последним данным граждане оценивают ниже, чем в начале года (57 п. в июле против 64-65 п. в январе-феврале), однако выше, чем год назад (53 п. в июле 2016 г.). Ответы «хорошая» или «очень хорошая» дают 28% респондентов, «плохая» или «очень плохая» - 19%, «средняя» - 48%.

Индекс оценок общего вектора развития страны в июле ослабил позиции: снижение с 62 до 55 п. – год назад значение показателя было точно таким же. В нынешнем году хуже ситуация оценивалась лишь в апреле (49 п.). Преимущественно одобряют вектор развития страны 38%, не согласны с тем, что дела идут в правильном направлении 20% опрошенных.

По всем индексам возможный минимум составляет -100 п., максимум – 100 п.

Данные исследования комментирует руководитель практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова: «Некоторый рост социальных индикаторов в первом полугодии не переломил долгосрочный понижательный тренд. Наиболее заметен негатив в оценках материального положения: те, кто ещё недавно оценивал своё благосостояние как «среднее», сегодня всё чаще оценивают его как «плохое». Это снижает уровень социального оптимизма и заставляет людей более критично оценивать вектор развития страны».