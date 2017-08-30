ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии 1 сентября представляет данные исследования, посвящённого тратам родителей, связанным со школой.

Родительский бюджет на подготовку детей к школе сокращается второй год подряд. Сумма средних декларируемых трат в 2017 г. году составила 12.745 руб. – против 14.810 руб. в 2016 г. (-14%). Для сравнения, в 2014-м это значение составляло 13.628 руб., в 2009-м – 11.336 руб. Больше других потратили (или планируют потратить) жители средних городов (14.144 руб.).

Снижение расходов наблюдается по всем позициям списка, кроме одежды и обуви. В сравнении с другими статьями, наиболее заметна экономия на взносах: так, по договорённости с администрацией школ в прошлом году в среднем отдавали 1.214 руб. (в расчёте на одного ребёнка), в текущем – 649 руб., инициативные спонсорские взносы сократились с 716 до 310 руб. – исторический минимум.

Традиционно основная часть трат приходится на покупку школьной формы, «сменки» и т.п.: 6.442 руб. (в 2016 г. – 5.931 руб.). В среднем более полутора тысяч рублей будет израсходовано на покупку школьного портфеля (1.785 – против 2.153 руб.) и письменных принадлежностей (1.773 – против 1.968 руб.). Больше тысячи рублей также планируется отдать на учебники (1.197 – против 1.908). Менее ощутимыми для кошелька будут траты на цветы и подарки учителям к Дню знаний: 589 руб. – год назад – 920 руб.

Большинство родителей/бабушек и дедушек детей школьного возраста (60%) говорят, что незаконных требований денег со стороны администраций школ в последний год не поступало. Факт подобных запросов подтверждают только 22% (в малых/средних городах и селах эта доля заметно выше, чем в столичных мегаполисах), наиболее значительна сумма сборов на ремонт здания школы, на последнем месте в рейтинге – расходы на уборщицу.

Данные исследования комментирует ведущий эксперт-консультации ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Данные опросов подтверждают: государственная политика улучшения материально-технического обеспечения школ начинает приносить видимые плоды. Семьи школьников получают возможность немного сэкономить, а общество в целом получает важный сигнал о приверженности Правительства принципам всеобщности среднего образования».