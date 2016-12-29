ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет электоральные рейтинги партий, рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов.

Уровень декларируемой поддержки «Единой России», 17-18 декабря достигнув 48,0%, по результатам опроса 24-25 декабря остался на том же уровне. Рейтинг ЛДПР за неделю практически не изменился (12,1%). Рейтинг КПРФ незначительно вырос (с 8,2% до 8,8%), а динамика показателя «Справедливой России» более выражена: после снижения 17-18 декабря до 4,9%, 24-25 декабря он вырос до 6,5%.

В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина продолжил расти и достиг 62,1%. Положительная динамика отмечается по показателю доверия Сергею Шойгу (с 11,5% до 14,0%). В ТОП-3 также входит Сергей Лавров (13,8%).

Оценки деятельности президента выросли за неделю с 85,8% до 86,8% - максимальное значение в 2016 г. Работу премьер-министра, согласно данным опроса 24-25 декабря, одобряют 61,2% опрошенных. Показатель одобрения деятельности Правительства РФ после снижения до 60,9% 17-18 декабря, 24-25 декабря поднялся до 63,2%.