ВЦИОМ представил данные опроса о запрете ношения хиджабов в учебных учреждениях
31.01.2017, 15:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к открытой демонстрации конфессиональной принадлежности в учебных учреждениях.
К внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях россияне сегодня относятся более терпимо, чем пять лет назад: уже 47% граждан считают, что в этом нет ничего предосудительного (с 35% в 2012 г.). Заметно выше эта доля среди молодежи (73% в группе от 18 до 24 лет), последователей ислама (68%). Напротив, недопустимым со стороны учеников и учителей подобное поведение считают 47% (среди 45-летних и старше – 55-57%, высокообразованных – 56%, атеистов – 56%).
Хиджабы учёбе не помеха: как показывают данные ежедневного опроса «Спутник», россияне скорее склоняются к этому мнению. Каждый второй опрошенный (50%) поддерживают отмену запрета на ношение данных головных уборов, с той целью, чтобы дети из мусульманских семей могли спокойно учиться. Категорически против предложения выступают 37% наших сограждан – они считают невозможным отменить запрет на хиджабы, несмотря ни на что (причем даже среди последователей ислама эта доля составляет 36%).
Данные опроса прокомментировала директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова: «Низкий уровень осведомлённости о других этнических или конфессиональных группах является одним из ключевых факторов, лежащих в основе социальной дистанции, недоверия и настороженности по отношению к их представителям. Однако постепенно острота проблемы снижается. За последние годы наблюдается повышение уровня социально-психологического принятия представителей других конфессиональных групп – значимые для исповедующих разные религии символические элементы (такие как хиджабы) стали более понятны и привычны. При этом молодёжь гораздо реже придаёт значение внешним атрибутам, указывающим на принадлежность к той или иной конфессии, что является залогом комфортного и гармоничного развития межконфессиональных отношений в стране».
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 28-29 января 2017 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
К внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях россияне сегодня относятся более терпимо, чем пять лет назад: уже 47% граждан считают, что в этом нет ничего предосудительного (с 35% в 2012 г.). Заметно выше эта доля среди молодежи (73% в группе от 18 до 24 лет), последователей ислама (68%). Напротив, недопустимым со стороны учеников и учителей подобное поведение считают 47% (среди 45-летних и старше – 55-57%, высокообразованных – 56%, атеистов – 56%).
Хиджабы учёбе не помеха: как показывают данные ежедневного опроса «Спутник», россияне скорее склоняются к этому мнению. Каждый второй опрошенный (50%) поддерживают отмену запрета на ношение данных головных уборов, с той целью, чтобы дети из мусульманских семей могли спокойно учиться. Категорически против предложения выступают 37% наших сограждан – они считают невозможным отменить запрет на хиджабы, несмотря ни на что (причем даже среди последователей ислама эта доля составляет 36%).
Данные опроса прокомментировала директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова: «Низкий уровень осведомлённости о других этнических или конфессиональных группах является одним из ключевых факторов, лежащих в основе социальной дистанции, недоверия и настороженности по отношению к их представителям. Однако постепенно острота проблемы снижается. За последние годы наблюдается повышение уровня социально-психологического принятия представителей других конфессиональных групп – значимые для исповедующих разные религии символические элементы (такие как хиджабы) стали более понятны и привычны. При этом молодёжь гораздо реже придаёт значение внешним атрибутам, указывающим на принадлежность к той или иной конфессии, что является залогом комфортного и гармоничного развития межконфессиональных отношений в стране».
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 28-29 января 2017 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.