ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования, посвящённого изучению проблем, которые россияне считают наиболее значимыми в масштабах страны.

Актуальность большинства тем проблемного рейтинга, составивших ТОП-10 в июле (по ответам россиян на вопрос без подсказок) сегодня выше, чем год назад, исключение – инфляция.

Третий месяц подряд первое место в списке проблемных тем занимают низкие зарплаты и уровень жизни в целом – в июле их называют 24% россиян (против 18% в январе с.г. и 14% в июле 2016 г.). Каждого пятого (21%) беспокоит состояние экономики (в начале года – 16%). В ТОП-3 проблем вошла социальная политика: 18% в июле (год назад эта доля была вдвое меньше – 9%). Актуальность проблем сферы здравоохранения также остаётся высокой: по данным последнего опроса эта тема волнует 17% граждан (в январе показатель был на том же уровне, в июле 2016-го он составлял 10%).

По теме безработицы с начала года показатель не демонстрировал резких взлётов или падений (колебания в пределах 12-16%), по последним данным эту проблему назвали в числе основных 14% опрошенных. То же можно сказать и в отношении проблем в сфере образования (с января по июль колебания в пределах 10-14%, в июле -12%). Около 10% респондентов также относят к проблемным темам низкие пенсии (12%), инфляцию (10% в июле 2017 г., год назад – 12%, два года назад – 20%), коррупцию (10%), ЖКХ (8%).

Данные исследования комментирует руководитель практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова: «Проблемный рейтинг – это барометр расхождений реальности и ожиданий, из него видны основные точки депривации, из которых следует запрос к власти. На сегодняшний день наиболее острая тема – проблема материального благосостояния, низкие зарплаты и низкий уровень жизни, что актуализирует вторую больную тему – социальной поддержки. Эти данные дополняют картину, контуры которой видны в других наших опросах: по сравнению с 2014 годом доля бедных удвоилась, а главным страхом остаётся рост цен».