ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к государственному регулированию продовольственного рынка.

Идею ограничения работы супермаркетов в будни и выходные дни поддерживают 15% россиян, чаще это мнение разделяют респонденты в возрасте 60 лет и старше (26%). Большинство граждан (82%), однако, относятся к предложению отрицательно, 68% считают, что такое решение государства создаст для них массу неудобств (далеко идти, невозможность купить что-то вечером, отсутствие широкого ассортимента в маленьких магазинах), а 39% полагают, что ограничение конкуренции приведёт к росту цен в маленьких магазинах и на продуктовых рынках.

По вопросу ограничения государством цен на продукты первой необходимости в качестве инструмента помощи малообеспеченным у россиян нет единого мнения: 14% считают наиболее эффективным государственное регулирование, 32% выступают за комплекс административных и рыночных мер, 50% не считают государственное ограничение цен эффективным и выступают за иные меры поддержки.

Среди населения существуют определённые опасения, связанные с государственным ограничением цен на продукты первой необходимости. Так 55% опрошенных считают, что такие меры приведут к сокращению количества магазинов, 28% респондентов – к дефициту продукции, спекуляциям и перебоям с поставками. В то, что цены снизятся, а качество жизни людей улучшится, верят 25%.

При этом подавляющее число россиян не готовы мириться с падением качества своей жизни ради снижения цен. Так, 88% россиян не согласны на снижение качества продуктов ради установления более низких цен на продукты первой необходимости. За высокое качество обслуживания и широкий ассортимент готовы платить больше 83% и 80% респондентов соответственно. 73% опрошенных не готовы ради более низких цен мириться с дефицитом продуктов первой необходимости, 56% - с сокращением числа магазинов. Для трёх четвертей (75%) покупка на товарных базах и загородных рынках не является приемлемым способом экономии.

Ключевую роль государства в регулировании продовольственного рынка население видит в поддержке национального производителя и развитии фермерства (58% и 43% соответственно), а также в контроле за качеством продукции (53%). Фактор качества одинаково важен для всех респондентов вне зависимости от возрастной категории. О роли государства в обеспечении доступности продуктов и низких цен для малообеспеченных категорий граждан говорят 27% опрошенных, о поддержке как крупных, так и небольших производителей – 20%. По мнению 12% респондентов, государство должно обеспечивать конкуренцию между торговыми сетями.

В целом за прошедший год 67% населения стали в той или иной степени экономить на продуктах, в т.ч. 27% - существенно. Чаще чем в среднем по выборке значительно экономят респонденты пенсионного возраста (34%), жители крупных городов (34%).

Данные исследования комментирует руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова: «За годы рыночной экономики российский потребитель привык к определённому уровню комфорта при покупке товаров, в том числе, продовольствия. В первую очередь, это шаговая доступность магазинов и возможность выбирать из широкого ассортимента товаров на любой вкус и кошелёк. Всей душой переживая за отечественного производителя, радея за качество товаров и поддерживая развитие фермерства, россияне не готовы платить за это своим комфортом и мириться с сокращением привычного ассортимента и снижением его доступности. Идеи ограничительных мер со стороны государства поддержкой не пользуются: их негативные последствия для большинства вполне очевидны, а для старших поколений – и памятны. Востребованы адресные гибкие формы помощи малоимущим, позволяющие реализовать запрос на государственную поддержку без усиления регулирования рынка».