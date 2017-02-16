ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования отношения россиян к Белоруссии, вопросам продажи российской нефти газа, сохранения безвизового режима.

Более половины наших сограждан (56%) не считают необходимым предоставлять скидки на нефть и газ союзным государствам даже в обмен на поддержку с их стороны, обратного мнения придерживаются 38% россиян. Среди молодёжи (18-24 года) и людей с высоким достатком доли сторонников льготной продажи достигают 52% и 50%, соответственно.

В отношении поставок газа из России в Белоруссию общественные настроения таковы: как в 2011 г. (57%), так и в 2017 г. (60%), большинство респондентов высказываются против продажи энергоресурса по цене ниже рыночной. Согласны на поставки по сниженным ценам около трети опрошенных (32% в 2011 г. и 34% в 2017 г.). С учётом информации о долге белорусской стороны перед Газпромом (на начало января – около 340 млн долларов) доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69%.

В условиях отмены Белоруссией виз для граждан 80 стран, более трёх четвертей наших сограждан (78%) выступили за возвращение визового режима с государством-соседом. Только 16% участников опроса высказались за сохранение границы между Россией и Белоруссией лишь в качестве формальности.

При этом, как показывают данные ежедневного опроса «Спутник», в целом большинство россиян воспринимают Белоруссию как дружественное государство (40%), торгового и экономического партнера (35%). Доли негативных оценок невелики: конкурент (4%), противник (3%).

Данные опроса комментирует руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «Дружба дружбой, а табачок – врозь» - популярная поговорка лучше всего отражает суть позиции, которую занимает большинство россиян по отношению к ближайшим соседям и партнёрам. Несмотря на поддержку интеграционных процессов в постсоветском пространстве в целом и с Белоруссией в частности, поступаться экономической выгодой собственного государства россияне более не намерены. Партнёрство теперь не предполагает братской помощи, а предусматривает строгое отношение к паритетности сделок. Интересно, что за такую «строгость» выступают представители старшего поколения, заставшего расцвет «дружбы народов», тогда как молодёжь, знакомая с ней лишь понаслышке, демонстрирует «широту натуры». Произойдут ли со сменой поколений изменения на ценностном уровне в отношениях с братскими народами, покажет время и сценарии развития этих взаимоотношений».