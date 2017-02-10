ВЦИОМ узнал отношение россиян к вопросам миграционной политики в отношении жителей стран СНГ
10.02.2017, 14:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования мнения россиян по вопросам миграционной политики в отношении жителей стран СНГ.
Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ, в том числе более трети опрошенных выступают за ужесточение требований (36%), за сохранение в нынешнем виде – 35%. Идею упрощения процедур поддержало 19% опрошенных, причём наибольшее количество сторонников такого подхода – среди 60-летних и старше (27%), то есть имевших длительный опыт совместного сосуществования в рамках единого советского государства.
Предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящимся в России с нарушением законодательства, также воспринимается критично: против высказываются 59%, за – 36%. По словам сторонников инициативы, данная мера поможет прежде всего вывести мигрантов из тени («они будут жить на законных основаниях» - 63%, платить налоги – 46%), а также снизить уровень преступности (28%).
Согласно анализу компании «Медиалогия», тема «миграция» в российских СМИ в 2016 году упоминалась более 400 тыс. раз. Тема «миграция» поднималась в СМИ в контексте процессов, происходящих в Европе, а также инцидентов с беженцами. Из событий на тему «миграция» в России можно выделить инцидент на Хованском кладбище в Москве.
Данные опроса комментирует директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова: «Нестабильная экономическая ситуация и непрогнозируемая ситуация на рынке труда – не лучшее время для либерализации миграционного законодательства, упрощения процедур получения гражданства. На отношение к вопросам регулирования миграционных процессов оказывают влияние и серьёзные проблемы, с которыми столкнулись европейские страны в результате неконтролируемого притока мигрантов. Есть понимание, что стимулирование притока новых ресурсов из стран ближнего зарубежья, проведение миграционной амнистии для незаконно находящихся на территории Российской Федерации – меры, которые могут усилить конкуренцию на рынке труда, а также потребуют выделения дополнительных расходов. Однако проблема теневой занятости мигрантов – одна из ключевых задач в области управления миграционными процессами, требующих решения».
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 17-18 декабря 2016 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ, в том числе более трети опрошенных выступают за ужесточение требований (36%), за сохранение в нынешнем виде – 35%. Идею упрощения процедур поддержало 19% опрошенных, причём наибольшее количество сторонников такого подхода – среди 60-летних и старше (27%), то есть имевших длительный опыт совместного сосуществования в рамках единого советского государства.
Предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящимся в России с нарушением законодательства, также воспринимается критично: против высказываются 59%, за – 36%. По словам сторонников инициативы, данная мера поможет прежде всего вывести мигрантов из тени («они будут жить на законных основаниях» - 63%, платить налоги – 46%), а также снизить уровень преступности (28%).
Согласно анализу компании «Медиалогия», тема «миграция» в российских СМИ в 2016 году упоминалась более 400 тыс. раз. Тема «миграция» поднималась в СМИ в контексте процессов, происходящих в Европе, а также инцидентов с беженцами. Из событий на тему «миграция» в России можно выделить инцидент на Хованском кладбище в Москве.
Данные опроса комментирует директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова: «Нестабильная экономическая ситуация и непрогнозируемая ситуация на рынке труда – не лучшее время для либерализации миграционного законодательства, упрощения процедур получения гражданства. На отношение к вопросам регулирования миграционных процессов оказывают влияние и серьёзные проблемы, с которыми столкнулись европейские страны в результате неконтролируемого притока мигрантов. Есть понимание, что стимулирование притока новых ресурсов из стран ближнего зарубежья, проведение миграционной амнистии для незаконно находящихся на территории Российской Федерации – меры, которые могут усилить конкуренцию на рынке труда, а также потребуют выделения дополнительных расходов. Однако проблема теневой занятости мигрантов – одна из ключевых задач в области управления миграционными процессами, требующих решения».
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 17-18 декабря 2016 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.