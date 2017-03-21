ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) представляет данные исследования отношения россиян к вопросам миграционной политики в отношении русскоязычных жителей стран СНГ.

Большинство россиян поддерживают такие меры миграционной политики, как содействие переселению в Россию русскоязычных граждан из стран бывшего СССР (78%), а также привлечение квалифицированных работников из других стран (75%). В то же время прирост неквалифицированной рабочей силы наши сограждане скорее не приветствуют: против её привлечения высказываются 85%.

В отношении русскоязычных граждан, проживающих на постсоветском пространстве за пределами Российской Федерации: 40% россиян считают необходимым оказывать помощь в переезде в Россию всем русскоязычным жителям стран СНГ, 33% - квалифицированным работникам и т.д. Только 3% не видят необходимости помогать кому-либо из потенциальных мигрантов.

При этом знание русского языка, по мнению большинства наших сограждан, не должно становиться основанием для облегчения процедуры получения российского гражданства: 29% считают, что порядок должен быть одинаков для всех, 41% - что решение о выдаче паспорта РФ должно приниматься в каждом случае индивидуально, независимо от уровня владения русским языком. Поддерживают идею предоставления гражданства по упрощенной процедуре для тех, кто владеет русским языком, 26% опрошенных.

Согласно анализу компании «Медиалогия», с 2015 по 2016 годы по теме «миграция» в российских СМИ было зафиксировано 957 511 сообщений. Пики упоминаемости приходятся на сентябрь 2015 г. (наиболее заметными событиями стали «Миграционный кризис в Европе»; «ООН призвала страны ЕС принять до 200 тысяч беженцев»; «Власти Венгрии заблокировали для беженцев границу с Сербией»), март 2016 г. («Евросоюз и Турция согласовали на саммите в Бельгии основные принципы решения миграционной проблемы»).

Данные опроса комментирует директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова: «Русский язык как основное средство коммуникации является одним из ключевых факторов идентификации с российской нацией. Именно знание русского языка, способность изъясняться на нём играют важное значение в процессе сокращения социальной дистанции, являются признаком для разделения на «своих» и «чужих». Русское культурно-языковое пространство гораздо шире географических границ страны – язык выступает инструментом воспроизводства и расширения знаний об истории и культуре российского народа, способствует раскрытию содержания его духовных традиций. Однако знание языка не рассматривается большинством россиян как значимое преимущество, дающее потенциальным мигрантам приоритет при получении российского гражданства».

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 декабря 2016 г.

