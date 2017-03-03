ВЦИОМ выяснил отношение россиян к белорусским продуктам
03.03.2017, 11:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о белорусских продуктах.
Белорусские продукты пользуются довольно большой популярностью в нашей стране: о том, что приобретают их, сообщили около половины опрошенных, чаще всего покупают молоко и молочные продукты (в течение месяца их покупали 28% опрошенных), а также мясо и колбасы (19%).
В целом большинство (79%) потребителей белорусской продукции считают её качество высоким, мнения расходятся только по вопросу о ценовой категории: 40% называют продукты дорогими, 39% - дешёвыми. Невысокого мнения о качестве белорусских продуктов 14% опрошенных, в том числе 10% считают цены невысокими, 4% - напротив, довольно ощутимыми.
В то же время попытки ввоза санкционных продуктов на территорию РФ из Белоруссии под видом продукции местного производства, по мнению 79% россиян, нужно жестко пресекать, и даже среди потребителей белорусской продукции эта доля составляет 76% (обратного мнения придерживаются только 10% всех опрошенных).
Данные опроса комментирует руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «Белорусские продукты и товары народного потребления пользуются среди россиян репутацией качественных и относительно недорогих. И это неразрывно связано с брендом этой страны, который формировался в течение многих десятилетий. В бывших советских республиках сложилось представление о белорусах как ответственных, аккуратных и честных людях. В значительной степени именно комплекс представлений о стране, в котором человеческие качества её жителей занимают одно из главных мест, позволяет удерживать на высоком уровне доверие к тому, что произведено в Белоруссии. Но кредит доверия может быстро исчерпаться, если недобросовестные поставщики (ими могут быть и не сами белорусы) будут эксплуатировать ценный бренд и выгодную логистическую схему этой страны для обхода запретов».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8-9 февраля 2017 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Россельхознадзор отмечает, что с территории Белоруссии нередко ввозятся запрещённые продукты питания и сельхозпродукция с поддельными или недействительными сертификатами. Эти продукты произведены в странах, попавших под российские санкции, но белорусы утверждают, что эта продукция белорусского производства.
Белорусские продукты пользуются довольно большой популярностью в нашей стране: о том, что приобретают их, сообщили около половины опрошенных, чаще всего покупают молоко и молочные продукты (в течение месяца их покупали 28% опрошенных), а также мясо и колбасы (19%).
В целом большинство (79%) потребителей белорусской продукции считают её качество высоким, мнения расходятся только по вопросу о ценовой категории: 40% называют продукты дорогими, 39% - дешёвыми. Невысокого мнения о качестве белорусских продуктов 14% опрошенных, в том числе 10% считают цены невысокими, 4% - напротив, довольно ощутимыми.
В то же время попытки ввоза санкционных продуктов на территорию РФ из Белоруссии под видом продукции местного производства, по мнению 79% россиян, нужно жестко пресекать, и даже среди потребителей белорусской продукции эта доля составляет 76% (обратного мнения придерживаются только 10% всех опрошенных).
Данные опроса комментирует руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «Белорусские продукты и товары народного потребления пользуются среди россиян репутацией качественных и относительно недорогих. И это неразрывно связано с брендом этой страны, который формировался в течение многих десятилетий. В бывших советских республиках сложилось представление о белорусах как ответственных, аккуратных и честных людях. В значительной степени именно комплекс представлений о стране, в котором человеческие качества её жителей занимают одно из главных мест, позволяет удерживать на высоком уровне доверие к тому, что произведено в Белоруссии. Но кредит доверия может быстро исчерпаться, если недобросовестные поставщики (ими могут быть и не сами белорусы) будут эксплуатировать ценный бренд и выгодную логистическую схему этой страны для обхода запретов».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8-9 февраля 2017 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Россельхознадзор отмечает, что с территории Белоруссии нередко ввозятся запрещённые продукты питания и сельхозпродукция с поддельными или недействительными сертификатами. Эти продукты произведены в странах, попавших под российские санкции, но белорусы утверждают, что эта продукция белорусского производства.