ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого изучению отношения россиян к программе реновации жилья.

Запуск программы реновации пятиэтажек в Москве стал резонансным событием в масштабах всей страны: по данным опроса на конец июня о ней слышали 70% россиян.

Мнения наших сограждан по вопросу об остроте проблемы ветхого жилья в столице разделились практически поровну: 35% считают, что она не слишком серьёзна или её нет вовсе, 33%, напротив, согласны с тем, что её масштабы велики, ещё 32% не смогли дать определённый ответ. В то же время, на вопрос о состоянии жилья в своём регионе, задававшийся всем респондентам, кроме жителей Москвы, более половины (59%) дали негативные ответы («большая проблема»/«очень большая проблема»).

Текущую ситуацию в столице подходящей для реализации программы реновации назвали 48% всех опрошенных (заметно выше эта доля среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга – 60%), обратную точку зрения высказали только 19%. В отношении своего места проживания на аналогичный вопрос утвердительный ответ дал 51% респондентов, а несвоевременной реновацию сочли 30% (по ответам всех опрошенных, кроме жителей Москвы).

Около трёх четвертей россиян (73%) разделяют ту позицию, что ряд регионов страны больше нуждается в реализации программы реновации, чем столичный мегаполис (причем даже среди москвичей и петербуржцев эта доля высока – 70%). В то же время, сопоставляя актуальность темы сноса ветхого, аварийного жилья и других проблем в своём городе, 42% респондентов сказали о приоритете реализации программы реновации жилья, а 47% - указали на существование более острых проблем, требующих решения (москвичам этот вопрос не задавался).

Данные комментирует руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Тема реновации имеет не только московское, но и общероссийское звучание, поскольку затрагивает одну из самых актуальных проблем – состояние жилого фонда. Как и можно было предположить, она переживается россиянами крайне остро, и они уверены, что ситуация в этой сфере в их регионах хуже, чем в Москве. Примечательно, что сами москвичи согласны с таким мнением. Но гипотеза о том, что большинство выскажется за реализацию программы реновации в их субъекте, не подтвердилась. Причина этого не только в более скромных запросах, но и в оценке степени реалистичности данной программы в их регионах. Россияне видят, с какими скрипом идет реализация уже действующих программ, и не питают особых надежд. К тому же, фокус внимания жителей регионов традиционно смещён к проблемам повседневности: состояние экономики, наличие рабочих мест, уровень цен и качество работы ЖКХ, состояние дорог».