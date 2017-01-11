В 2016 году в Липецкой области проведён капремонт почти 300 многоквартирных домов
11.01.2017, 11:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Липецкой области завершена реализация краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 годы и на 2016 год.
В 2016 году было отремонтировано 284 здания, в том числе 11 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах. Кроме того, в рамках программы капремонта была произведена замена 57 лифтов.
В области утвержден краткосрочный план капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год. В рамках плана будет проведён капремонт 230 многоквартирных домов.
В 2016 году было отремонтировано 284 здания, в том числе 11 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах. Кроме того, в рамках программы капремонта была произведена замена 57 лифтов.
В области утвержден краткосрочный план капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год. В рамках плана будет проведён капремонт 230 многоквартирных домов.