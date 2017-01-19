В 2016 году в Москве сдано свыше 600 км инженерных коммуникаций
19.01.2017, 11:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мосгосстройнадзором в 2016 году введено в эксплуатацию 123 объекта инженерной инфраструктуры, включая более 600 км инженерных коммуникаций.
Среди сданных в эксплуатацию объектов: электроподстанции 220/20 кВ «Котловка», 220/20 кВ «Красносельская» и 110 кВ «Берсеневская», участки улично-дорожной сети с инженерией для транспортно-пересадочных узлов «Новопесчаная» и «Волоколамская», инженерное обеспечение жилых домов на Дмитровском шоссе, вл. 167, диспетчерский пункт для коллектора инженерных коммуникаций для застройки территории Водного стадиона «Динамо». Кроме того, выполнено подключение газопотребляющего оборудования энергоблока на территории ТЭЦ-20 «Мосэнерго» к сетям газоснабжения.
В прошлом году специалисты Мосгосстройнадзора провели 4357 проверок на объектах инженерной инфраструктуры. В центре внимания проверяющих – выполнение работ по строительству городских инженерных сетей и сооружений, включая качество выполнения санитарно-технических, электромонтажных работ и прокладку слаботочных систем.
Совместно со специалистами подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве выполнено 185 выездов на объекты, проведено 696 испытаний. Специалисты Центра экспертиз методами инструментального контроля и лабораторных исследований провели работы по определению отклонения оси линейного сооружения от проектного положения, по определению водонепроницаемости бетона, оценки качества изоляционных материалов, определению коэффициента водостойкости асфальтобетона.
Среди сданных в эксплуатацию объектов: электроподстанции 220/20 кВ «Котловка», 220/20 кВ «Красносельская» и 110 кВ «Берсеневская», участки улично-дорожной сети с инженерией для транспортно-пересадочных узлов «Новопесчаная» и «Волоколамская», инженерное обеспечение жилых домов на Дмитровском шоссе, вл. 167, диспетчерский пункт для коллектора инженерных коммуникаций для застройки территории Водного стадиона «Динамо». Кроме того, выполнено подключение газопотребляющего оборудования энергоблока на территории ТЭЦ-20 «Мосэнерго» к сетям газоснабжения.
В прошлом году специалисты Мосгосстройнадзора провели 4357 проверок на объектах инженерной инфраструктуры. В центре внимания проверяющих – выполнение работ по строительству городских инженерных сетей и сооружений, включая качество выполнения санитарно-технических, электромонтажных работ и прокладку слаботочных систем.
Совместно со специалистами подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве выполнено 185 выездов на объекты, проведено 696 испытаний. Специалисты Центра экспертиз методами инструментального контроля и лабораторных исследований провели работы по определению отклонения оси линейного сооружения от проектного положения, по определению водонепроницаемости бетона, оценки качества изоляционных материалов, определению коэффициента водостойкости асфальтобетона.