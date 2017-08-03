ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заседании областного научно-технического совета определили 50 кандидатур молодых учёных, которые смогут получить квартиры по программе социальной ипотеки в Подмосковье в 2017 году, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Научно-технический совет свою работу по отбору заявок завершил. В настоящее время у нас есть 50 кандидатов, которые получат квартиры, для этого нужно будет только совершить уже технические действия, связанные с оформлением банковского кредита", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

По данным пресс-службы, всего в Министерство инвестиций и инноваций Московской области для участия в программе льготного ипотечного кредитования в 2017 году поступило 230 заявок, в том числе 115 заявок от молодых учёных.

Основными направлениями научных работ победителей конкурса являются медицина и фармацевтика, биотехнологии, охрана окружающей среды и рациональное природопользование, технологии по обращению с отходами, информационно-телекоммуникационные системы, новые материалы и технологии, энергоэффективность и энергосбережение, возобновляемые источники энергии, индустрия наносистем, точное машиностроение и проектирование сложных технических систем. Научно-технический совет оценивал работы с точки зрения научной и социально-экономической значимости для Московской области, актуальности, новизны результатов и возможности практического применения результатов проводимых научных исследований.