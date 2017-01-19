В 2017 году будет выдано 6 тыс. жилищных сертификатов на 11 млрд рублей
19.01.2017, 14:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании им правительственного распоряжения по графику выпуска и распределения жилищных сертификатов на сумму 11 млрд рублей.
"Я подписал распоряжение правительства, которое утверждает график выпуска и распределения жилищных сертификатов на этот год. Всего планируется выдать около шести тысяч таких сертификатов на общую сумму свыше 11 млрд рублей", - сказал Медведев на заседании правительства.
По его словам, что за счёт этих сертификатов свои личные проблемы смогут решить те, кто пострадал в результате различного рода чрезвычайных ситуаций, катастроф, вынужденные переселенцы, граждане, которые выезжают из районов Крайнего Севера, из других закрытых административно-территориальных образований.
"Я подписал распоряжение правительства, которое утверждает график выпуска и распределения жилищных сертификатов на этот год. Всего планируется выдать около шести тысяч таких сертификатов на общую сумму свыше 11 млрд рублей", - сказал Медведев на заседании правительства.
По его словам, что за счёт этих сертификатов свои личные проблемы смогут решить те, кто пострадал в результате различного рода чрезвычайных ситуаций, катастроф, вынужденные переселенцы, граждане, которые выезжают из районов Крайнего Севера, из других закрытых административно-территориальных образований.