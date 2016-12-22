В 2017 году появится 3D-карта Москвы-реки
22.12.2016, 15:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В следующем году планируется создать 3D-карту Москвы-реки и прилегающих к ней территорий, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Проект развития Москвы-реки и прилегающих к ней территорий продолжается, находясь под пристальным вниманием мэра Сергея Собянина. Уже в следующем году мы планируем создать 3D-карту всей реки с прилегающими площадками, выявив таким образом белые пятна и потенциальные точки роста и развития", — сказал Кузнецов.
Он отметил, что на отдельных участках Москвы-реки уже начались работы по обустройству прилегающих территорий.
Архитектор подчеркнул, что создание новой карты позволит выявить новые участки, которые на сегодня не вошли в программу развития.
"Проект развития Москвы-реки и прилегающих к ней территорий продолжается, находясь под пристальным вниманием мэра Сергея Собянина. Уже в следующем году мы планируем создать 3D-карту всей реки с прилегающими площадками, выявив таким образом белые пятна и потенциальные точки роста и развития", — сказал Кузнецов.
Он отметил, что на отдельных участках Москвы-реки уже начались работы по обустройству прилегающих территорий.
Архитектор подчеркнул, что создание новой карты позволит выявить новые участки, которые на сегодня не вошли в программу развития.