ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В следующем году планируется создать 3D-карту Москвы-реки и прилегающих к ней территорий, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Проект развития Москвы-реки и прилегающих к ней территорий продолжается, находясь под пристальным вниманием мэра Сергея Собянина. Уже в следующем году мы планируем создать 3D-карту всей реки с прилегающими площадками, выявив таким образом белые пятна и потенциальные точки роста и развития", — сказал Кузнецов.

Он отметил, что на отдельных участках Москвы-реки уже начались работы по обустройству прилегающих территорий.

Архитектор подчеркнул, что создание новой карты позволит выявить новые участки, которые на сегодня не вошли в программу развития.