Собянин: в 2017 году в Москве будут благоустроены 80 улиц
17.01.2017, 14:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мэр Москвы Сергей Собянин провел очередное заседание Президиума Правительства Москвы. На сегодняшнем заседании обсудили вопросы, связанные с реализацией программы «Моя улица» в наступившем году.
Как заявил Сергей Собянин, в 2017 году в российской столице планируется реконструировать более восьмидесяти городских улиц. Помимо этого согласно плану реализации программы «Моя улица» в текущем году город получит больше пятидесяти новых парковых зон.
В ходе заседания Президиума Правительства Москвы Сергей Собянин положительно оценил итоги реализации программы благоустройства городских улиц в прошедшем 2016 году. В 2016 году было благоустроено свыше шестидесяти улиц Москвы. Большое внимание было уделено озеленению городских территорий. Так, в рамках реализации программы «Моя улица» на Тверскую вернулись липовые аллеи, вернулись аллеи и на Садовое кольцо. Помимо этого в прошедшем году в городе было создано около пятидесяти новых парковых территорий. Мэр подчеркнул, что те улицы, которые реконструировали в прошлом году, необходимо поддерживать в порядке, для чего требуется своевременно производить текущий ремонт.
В наступившем же году Москва продолжит обустраивать городское пространство. Свыше восьмидесяти улиц приведут в порядок по программе «Моя улица». Мэр отметил, что продолжатся работы по благоустройству территорий, прилегающих к Московскому центральному кольцу (МЦК), пассажирское движение по которому было запущено осень 2016 года. Согласно программе работы по благоустройству затронут территории в радиусе полутора тысяч метров от МЦК.
В 2017 году планируется благоустроить тридцать шесть существующих парковых зон, включая парки «ЗИЛ», усадьбу «Михалково» и другие. Также планируется создать новые парковые территории.
Помимо этого, в 2017 году в российской столице предполагается установить архитектурно-художественную подсветку на двухсот восьмидесяти объектах, среди которых станции Московского центрального кольца, а также здания и мосты.
Также в этому году планируется произвести капитальный ремонт систем восьми городских водоемов и отремонтироваться порядка двадцати одного километра ливневой канализации.
Как заявил Сергей Собянин, в 2017 году в российской столице планируется реконструировать более восьмидесяти городских улиц. Помимо этого согласно плану реализации программы «Моя улица» в текущем году город получит больше пятидесяти новых парковых зон.
В ходе заседания Президиума Правительства Москвы Сергей Собянин положительно оценил итоги реализации программы благоустройства городских улиц в прошедшем 2016 году. В 2016 году было благоустроено свыше шестидесяти улиц Москвы. Большое внимание было уделено озеленению городских территорий. Так, в рамках реализации программы «Моя улица» на Тверскую вернулись липовые аллеи, вернулись аллеи и на Садовое кольцо. Помимо этого в прошедшем году в городе было создано около пятидесяти новых парковых территорий. Мэр подчеркнул, что те улицы, которые реконструировали в прошлом году, необходимо поддерживать в порядке, для чего требуется своевременно производить текущий ремонт.
В наступившем же году Москва продолжит обустраивать городское пространство. Свыше восьмидесяти улиц приведут в порядок по программе «Моя улица». Мэр отметил, что продолжатся работы по благоустройству территорий, прилегающих к Московскому центральному кольцу (МЦК), пассажирское движение по которому было запущено осень 2016 года. Согласно программе работы по благоустройству затронут территории в радиусе полутора тысяч метров от МЦК.
В 2017 году планируется благоустроить тридцать шесть существующих парковых зон, включая парки «ЗИЛ», усадьбу «Михалково» и другие. Также планируется создать новые парковые территории.
Помимо этого, в 2017 году в российской столице предполагается установить архитектурно-художественную подсветку на двухсот восьмидесяти объектах, среди которых станции Московского центрального кольца, а также здания и мосты.
Также в этому году планируется произвести капитальный ремонт систем восьми городских водоемов и отремонтироваться порядка двадцати одного километра ливневой канализации.