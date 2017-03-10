ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году в столице планируют отремонтировать 25 километров трамвайных путей. При укладке новых рельсов будут использовать шумопоглощающие технологии, благодаря которым трамваи станут ходить тише.

Ремонтировать пути этим летом начнут на трёх участках:

— от Павелецкой площади до Новоспасского моста (по Кожевнической улице);

— от Болотниковской улицы до Нахимовского проспекта (по Симферопольскому бульвару);

— от Каланчёвской до Краснопрудной улицы.

На этих улицах курсируют трамваи более 10 маршрутов.

«На первых двух участках ремонт не повлияет на график маршрутов в часы пик и дневное время», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Движение трамваев от Каланчёвской до Краснопрудной улицы будет полностью перекрываться в выходные дни для ремонта.

Кроме того, чтобы пассажирам было удобнее входить в салон, на остановках на Каланчёвской улице обустроят приподнятые посадочные платформы — на одном уровне с полом в салоне трамвая.

Реконструкция путей — важнейшая мера для повышения безопасности и комфорта в общественном транспорте. «Новые рельсы укладываются с применением шумопоглощающих технологий. Такие технологии позволяют сделать движение трамваев более комфортным для пассажиров и незаметным для жильцов близлежащих домов», — пояснил заммэра.

Всего в Москве 417 километров трамвайных путей. В прошлом году отремонтировали 53,1 километра. Работы по обновлению инфраструктуры шли на Чертановской и Сходненской улицах, на Варшавском и Волоколамском шоссе и других участках. Всего с 2011 года в столице реконструировали 200 километров путей.