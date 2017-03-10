В 2017 году в Москве отремонтируют 25 километров трамвайных путей
Ремонтировать пути этим летом начнут на трёх участках:
— от Павелецкой площади до Новоспасского моста (по Кожевнической улице);
— от Болотниковской улицы до Нахимовского проспекта (по Симферопольскому бульвару);
— от Каланчёвской до Краснопрудной улицы.
На этих улицах курсируют трамваи более 10 маршрутов.
«На первых двух участках ремонт не повлияет на график маршрутов в часы пик и дневное время», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Движение трамваев от Каланчёвской до Краснопрудной улицы будет полностью перекрываться в выходные дни для ремонта.
Кроме того, чтобы пассажирам было удобнее входить в салон, на остановках на Каланчёвской улице обустроят приподнятые посадочные платформы — на одном уровне с полом в салоне трамвая.
Реконструкция путей — важнейшая мера для повышения безопасности и комфорта в общественном транспорте. «Новые рельсы укладываются с применением шумопоглощающих технологий. Такие технологии позволяют сделать движение трамваев более комфортным для пассажиров и незаметным для жильцов близлежащих домов», — пояснил заммэра.
Всего в Москве 417 километров трамвайных путей. В прошлом году отремонтировали 53,1 километра. Работы по обновлению инфраструктуры шли на Чертановской и Сходненской улицах, на Варшавском и Волоколамском шоссе и других участках. Всего с 2011 года в столице реконструировали 200 километров путей.