ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 в ближайшее время заработает в постоянном режиме в Санкт-Петербурге, Астраханской и Новосибирской области. Об этом в ходе заседания коллегии заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

«Затягивать процесс внедрения системы-112 мы не собираемся. Необходимо разработать «дорожную карту», которая позволит в короткие сроки провести выполнение мероприятий по вводу системы-112 в постоянную эксплуатацию в 2017 году», - сказал министр.

Так, по его словам, в ближайшее время номер 112 будет введён в постоянную эксплуатацию в Санкт-Петербурге, Астраханской и Новосибирской областях. «Эти субъекты выполняют рекомендации госкомиссии и планируют направление полного комплекта документов на получение номера 112 в постоянную эксплуатацию в первом квартале 2017 года», - сказал министр.

В этом году особое внимание будет уделено субъектам, где пройдут матчи Чемпионата мира ФИФА 2018 года. «В этих регионах ввод системы 112 ставим на особый контроль», - сказал министр. По его словам, в большинстве субъектов номер 112 будет в введен в действие до 2020 года.

В настоящее время номер вызова экстренных оперативных служб «112» введён в действие в полном объеме в 13 субъектах Российской Федерации.