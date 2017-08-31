ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В городе Сухум завершились традиционные совместные учебно-тренировочные сборы чрезвычайных служб России, Республики Абхазия и Южной Осетии по ведению поисково-спасательных работ в условиях горной местности и на открытой воде.

Целью тренировки, которая началась 21 августа, являлась отработка навыков организации и проведения поисково-спасательных работ в условиях горной местности и на открытой воде, повышение квалификации специалистов чрезвычайных служб, применение в рамках приграничного взаимодействия спасателей России, Абхазии и Южной Осетии при ликвидации последствий происшествий природного и техногенного характера.

В сборах принимали участие спасатели Туапсинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Опытные российские инструкторы Туапсинского отряда в течение 10 дней провели ряд практических занятий по ведению поисково-спасательных работ на скальном рельефе в районе села Верхние Эшеры, а также тренировки по совершенствованию навыков водолазных работ на открытой воде в акватории Сухумской бухты. На занятиях использовалась аварийно-спасательная техника, оборудование и снаряжение преимущественно российского производства, которое было передано Абхазской и Югоосетинской сторонам в 2013 году в рамках проектов гуманитарного содействия.