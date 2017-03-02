В Адыгее перед судом предстанет застройщик, от действий которого пострадали 55 человек
02.03.2017, 10:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прокуратура Тахтамукайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «Сармат» Аслана Хутова. Органом следствия он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2010 г. Хутов подготовил проектную документацию и получил в отделе архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» разрешение на строительство 14 многоквартирных домов блокированной застройки, не имея намерений исполнить взятые ООО «Сармат» обязательства по их строительству.
В период с 2013 по 2015 гг. Хутов размещал рекламные объявления в сети интернет и заключал договоры купли-продажи с гражданами, желающими приобрести квартиры в жилищном кооперативе «Пересвет».
В результате мошеннических действий Хутова 55 гражданам причинен ущерб на общую сумму свыше 77 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой района обвинительным заключением направлено в Тахтамукайский районный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в 2010 г. Хутов подготовил проектную документацию и получил в отделе архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» разрешение на строительство 14 многоквартирных домов блокированной застройки, не имея намерений исполнить взятые ООО «Сармат» обязательства по их строительству.
В период с 2013 по 2015 гг. Хутов размещал рекламные объявления в сети интернет и заключал договоры купли-продажи с гражданами, желающими приобрести квартиры в жилищном кооперативе «Пересвет».
В результате мошеннических действий Хутова 55 гражданам причинен ущерб на общую сумму свыше 77 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой района обвинительным заключением направлено в Тахтамукайский районный суд для рассмотрения по существу.