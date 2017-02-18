ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Работа с инвесторами в Алтайском крае организована по образцу лучших региональных практик. Об этом было заявлено в ходе заседания экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае под председательством Губернатора Александра Карлина. На заседании были рассмотрены вопросы реализации на период до 2019 года инвестиционных проектов и привлечения инвестиций на территорию городов Барнаула и Бийска.

Информацию о внедрении лучших управленческих практик представил заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Николай Чиняков. В частности, отмечалось, что в регионе внедряются управленческие практики, одобренные по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, на котором рассматривались вопросы повышения инвестиционной привлекательности.

До конца февраля в Алтайском крае утвердят «дорожные карты» (планы мероприятий), предусматривающие реализацию 12 целевых моделей в сфере регулирования земельных и имущественных отношений; присоединения к объектам инфраструктуры; улучшения институциональной среды по поддержке и сопровождению инвесторов. Всего предусмотрено около 200 мероприятий, направленных на совершенствование условий для ведения бизнеса. Предполагается утвердить или внести изменения более чем в 115 нормативных правовых актов Алтайского края и органов местного самоуправления, касающихся регулирования строительной деятельности, порядков взаимодействия с инвесторами, поддержки бизнеса и осуществления контрольно-надзорной деятельности.

Особое внимание при реализации «дорожных карт» будут уделять переводу услуг в электронный вид и использованию возможностей офисов многофункциональных центров. В числе приоритетных мер - регламентация сроков прохождения отдельных этапов согласования проектной и иной документации, а также работа с ресурсоснабжающими организациями и естественными монополиями в части упрощения административных процедур по присоединению к объектам инфраструктуры.

К реализации предусмотрен комплекс мероприятий, в частности: создание контакт-центра по вопросам строительства; разработка и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; калькуляторы сроков прохождения административных процедур и стоимости присоединения к объектам инфраструктуры.

Реализация намеченных мероприятий позволит сократить сроки выдачи разрешений на строительство и присоединения к электросетям со 135 до 90 дней, процесс подключения к газовым сетям ограничится 135 днями.